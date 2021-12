Iserlohns erster Discgolf-Park eröffnet

Das Ziel vor Augen: Am Ende jeder Bahn stehen diese Körbe, in denen die Scheiben mit möglichst wenigen Würfen landen sollen.

Iserlohn. An der Lichten Kammer trifft sich die Szene am Premierentag. Anlage steht allen Interessierten zur Verfügung.

Die Sportart Discgolf in Iserlohn zu etablieren – dieses Ziel verfolgt die Kreissportbund-Mitarbeiterin Monika Hermanns seit mehr als zwei Jahren. Jetzt sind zwei ganz wichtige Etappenziele erreicht worden: An der Lichten Kammer gibt es seit Sonntag den ersten Discgolf-Park (DGP) und im TuS Iserlohn hat sich mit den Flying Foxes eine Abteilung gegründet.

Stillschweigend und klammheimlich ist die Eröffnung des DGP nicht vonstatten gegangen – im Gegenteil. Knapp 100 Gäste, teils aus ganz NRW und sogar Niedersachsen, kamen am Sonntagmorgen in die Iserlohnerheide, wo sie vom Vorsitzenden des Kreissportbundes, Günther Nülle und dem stellvertretenden Bürgermeister Michael Scheffler begrüßt wurden. „Wir haben hier einen neuen Sportraum unter freiem Himmel erschlossen, der den Schülerinnen und Schülern ebenso kostenfrei zur Verfügung steht, wie allen Bürgerinnen und Bürgern“, stellte Nülle zufrieden fest.

ass die Eröffnung zufällig auf den Tag des Ehrenamts fiel, thematisierte Scheffler in seinem Grußwort. Der DGP sei ein Beispiel dafür, was ehrenamtliche Arbeit für die Allgemeinheit leisten kann. Scheffler stellte klar, dass nicht der Ellbogen das wichtigste Körperteil in unserer Gesellschaft ist, sondern das Herz und der Verstand.

Obwohl Temperaturen knapp oberhalb des Gefrierpunktes herrschten, gab es an der Lichten Kammer ein fünfstündiges offenes Trainingsprogramm, für das 15 Freiwillige sorgten.

Erfahrene Spieler loben die Bedingungen vor Ort

Lob für die Anlage gab es auch, und das vor allem von erfahrenen Spielern. Ihnen gefiel die üppige Anzahl an Bäumen, die als Hindernisse beliebt sind und den Park dadurch automatisch anspruchsvoller machen. Elf Bahnen gibt es bislang, sieben weitere sind bereits in Planung, so dass der DGP eines Tages eine endgültige Größe von 18 Bahnen erhalten soll, die allgemein üblich im Discgolf-Sport sind. Wie schnell das gelingt, hängt maßgeblich von den Förderern ab, die noch gesucht werden. Im nahe gelegenen Quartierstreff Heide-Hombruch können sich Interessierte zumindest an den Werktagen Discgolf-Scheiben ausleihen. Marcel Tetzlaff, Mitbegründer der Flying Foxes, rät Interessierten, sich einen Tag im Voraus um die Ausleihe der Scheiben zu kümmern. „Normalerweise ist der Quartierstreff unter der Woche von 14 bis 19 Uhr geöffnet, pandemiebedingt können diese Zeiten aber nicht immer eingehalten werden“, bittet Tetzlaff um Verständnis. Nach einer Möglichkeit, das Angebot aufs Wochenende ausweiten, wird momentan gesucht. Mit eigenen Scheiben kann der Discgolf-Park aber unabhängig von den Öffnungszeiten des Quartierstreffs genutzt werden. Sowohl die Abwurfpunkte als auch die Körbe am Ende jeder Bahn sind fest installiert.

Das Quartierstreff-Team ist unter 02371 32 888 erreichbar, Scheiben verleihen aber auch die Flying Foxes über Marcel Tetzlaff, 0179/7790431. Er kann unter dieser Nummer auch per Whatsapp kontaktiert werden.

