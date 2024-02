Iserlohns U14-Hockeytalente bei der Westfalenmeisterschaft

Iserlohn Bei der Westfälischen U14-Meisterschaft verpassten die Iserlohner Hockeytalente das Podest - schuld war das Torverhältnis.

Im ersten Spiel der U14-Westfalenmeisterschaft trafen die Iserlohner Hockeytalente auf den späteren Westfalenmeister aus Oelde, die 46er hielten sich diszipliniert an die defensive Taktik, Oelde fand zunächst kein Mittel, um seine Stürmer in Schussposition zu bringen. Erik Rudi gelang die überraschende Führung. Der schnelle Ausgleich der Gäste fiel unglücklich, da die Schiedsrichter zunächst auf Stockfehler entschieden, die Entscheidung jedoch revidierten.

Iserlohner hadern im ersten Spiel mit Schiedsrichterentscheidungen

Doch die Iserlohner ließen sich davon nicht beeindrucken und standen auch zu Beginn der zweiten Halbzeit sicher. Erst nach einem Alleingang war Keeper Hannes Rapp machtlos, der TuS steckte nicht auf und Tim Sauer gelang per Strafecke der nicht unverdiente Ausgleich. Doch auch hier hatte Oelde die passende Antwort parat und erzielte, ebenfalls per Strafecke, die erneute Führung. Der TuS warf nun alles nach vorne und hatte wieder Pech mit einer Schiedsrichterentscheidung, einem vermeintlich klaren TuS-Treffer durch Jonas Franek verweigerten die Schiedsrichter die Anerkennung und so ging das Spiel mehr als unglücklich verloren.

Gegen den Gastgeber aus Bielefeld gelang dann der erste Sieg an diesem Tag. In der ersten Halbzeit passierte auf beiden Seiten wenig, Keeper Rapp war lediglich bei einer Strafecke gefordert, die er souverän hielt. Nach Zuspiel von Sauer gelang Rudi die Führung, doch diese hielt nicht lange, und die BTG glich aus. Beide Seiten schienen in der Folge mit dem Punktgewinn leben zu können, doch mit dem letzten Angriff entschied der TuS das Spiel für sich, Rudi ging über außen durch und sein Zuspiel verwertete Sauer zum Siegtreffer.

Vor der letzten Partie ist noch Rang zwei möglich

Im letzten Spiel gegen den THC Münster ging es um Platz 2 ; Münster tat in der ersten Hälfte praktisch nichts für das Spiel, Iserlohn hingegen fand keine Mittel, den gegnerischen Block zu knacken, so ging es mit 0:0 in die Kabine. Münster, die bis dato erst einen Punkt gegen Bielefeld holten, mussten das Spiel gewinnen, um Platz 2 zu erreichen und so kam es dann auch. In der zweiten Hälfte stellte der THC um und attackierte nun früher, damit kamen die Iserlohner nicht klar, nach einer Strafecke gelang Münster die Führung. Der TuS warf nun alles nach vorne, doch der THC setzte zwei weitere Nadelstiche und gewann das Spiel mit 3:0.

Aufgrund des schlechteren Torverhältnisses reichte es für die Iserlohner mit drei Punkten dann „nur“ zu Platz 4 hinter dem Sieger aus Oelde (7 Punkte), Münster (4 Punkte) und Bielefeld (ebenfalls 3 Punkte).

Es spielten: Rapp, Kruse, Mundt, Sauer, Humpert, Rudi, Franek, Hillebrand, Biermann

