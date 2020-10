Jan Deitenbach haarscharf am Podium vorbeigeschrammt

Iserlohn. Der Iserlohner SuperMoto-Fahrer landet als Titelverteidiger bei der Internationalen DM auf dem vierten Gesamtrang.

Eine Meisterschaftsmedaille sollte es in dieser stark verkürzten Saison für den Iserlohner SuperMoto-Fahrer Jan Deitenbach einfach nicht sein. Beim Finale im thüringischen Schleiz verschaffte er sich noch im ersten Lauf mit Platz zwei eine glänzende Ausgangsposition für einen Platz auf dem Podium. Doch im zweiten Rennen war das Glück wiederholt nicht auf seiner Seite.

Zwei Runden vor Ende streikte im Kampf um Platz zwei die Kupplung und er fuhr nur als Fünfter über den Zielstrich. Damit verpasste Deitenbach am Ende als Vierter der Gesamtwertung, punktgleich mit dem Dritten, denkbar knapp das Podest der Internationalen Deutschen Meisterschaft. „Ich verstehe es einfach nicht, was dieses Jahr los ist“, gab er zu Protokoll. „Bei der Hälfte der Rennen bin ich immer auf das Podium gekommen, aber es hat nicht gereicht. Ein Fehler bei der ersten Veranstaltung geht auf mein Konto, aber sonst war es einfach Pech.“

Schulterverletzung behinderteihn am Finalwochenende

Das Finale begann mit Schwierigkeiten für Deitenbach. Bei Testfahrten verletzte er sich ohne Sturz an der Schulter. Beim Training lief es dann ganz gut, bis zur Qualifikation. Dort kam der Pilot des Bergos-Teams nicht auf Rundenzeiten und musste erstmals in diesem Jahr von einem Startplatz in Reihe zwei als Sechster ins Rennen. Sonntag hatte der Regen zwar aufgehört, aber zum ersten Rennen war die Piste immer noch derart dreckig und stellenweise feucht, so das alle auf Regenreifen setzten.

Deitenbach gelang ein toller Start, er preschte auf Rang zwei in die erste Kurve. Der Spitzenreiter setzte sich zwar etwas ab, aber auch Deitenbach befreite sich von den Verfolgern. Erst gegen Ende musste er wegen der Schulterschmerzen etwas Speed raus nehmen, fuhr aber kontrolliert Platz zwei ein.

Zum zweiten Lauf am Nachmittag war die Strecke weitgehend abgetrocknet, aber immer noch mit viel Schmutz bedeckt. Deitenbach machte erneut einige Plätze am Start gut und lag direkt hinter seinem härtesten Kontrahenten um Platz drei. Zwischendurch wurde der Abstand etwas größer, doch zum Ende klebte der Iserlohner am Hinterrad des Vordermanns. „Ich wußte, das bei diesen Bedingungen unsere Reifen am Ende stärker sind“, so Deitenbach. Doch der Angriff fiel aus, denn plötzlich funktionierte die Kupplung nicht mehr wie gewohnt. So rettete Deitenbach gerade noch Rang fünf ins Ziel.

„Mir fehlen nur sechs Punkte auf den Vizetitel, aber ich stehe trotzdem nicht auf dem Podest“, bilanzierte Jan Deitenbach enttäuscht. Da aufgrund der Corona-Pandemie der geplante Start bei der US-Meisterschaft im November ins Wasser fällt, ist damit die Saison schon beendet. Wie es 2021 weiter geht, ist offen. „Ich möchte schon nochmal in der DM angreifen und hoffentlich auch meine Starts in den USA antreten. Aber ich muss sehen, wie meine Sponsoren, die mich unterstützen, das mitmachen können“, blickt er in die Zukunft.