Jason O’Leary verlässt die Iserlohn Roosters am Saisonende

Seine Kommandos richtet Jason O’Leary in der neuen Saison an die Spieler der SCL Tigers aus Langnau.

Iserlohn. Der Cheftrainer wechselt zurück in die Schweiz und übernimmt dort den Erstligisten SCL Tigers.

Die ersten Meldungen drangen aus der Schweiz nach Iserlohn, am Nachmittag erfolgte die Bestätigung der Roosters: Chefcoach Jason O’Leary bricht nach Saisonende seine Zelte am Seilersee ab und wechselt in die Schweiz. Zur Saison 21/22 übernimmt der 42-jährige Kanadier die in der National League spielenden SCL Tigers aus Langnau. Für O’Leary ist es eine Rückkehr: In der Schweiz war er von 2013 an sechs Jahre lang tätig, ehe er 2019 von Christian Hommel nach Iserlohn geholt wurde. In der Schweiz leben noch O’Learys Söhne.

Für eine direkte Stellungnahme war er noch nicht zu erreichen. In einer Mitteilung der Roosters wird er mit diesen Worten zitiert: „Ich werde den Seilersee schweren Herzens verlassen, aber nach so einem schwierigen Jahr ist mein Platz in Zukunft bei meinen Kindern. Ich habe hier viele gute Leute in der Stadt und im Verein kennengelernt und arbeite gerne mit ihnen zusammen, aber die Distanz zwischen mir und meinen beiden Jungs ist mit so vielen Reisebeschränkungen einfach zu groß.“

Auch Christian Hommel, Iserlohns Sportlicher Leiter, äußerte sich zum bevorstehenden Abschied: „Wir respektieren, dass Jason sich entschieden hat, nach der Saison eine neue Herausforderung anzunehmen. Er ist ein wichtiger Teil des Prozesses, die Organisation nach dem im Frühjahr 2019 ausgerufenen Neuanfang weiterzuentwickeln. Seine neue Stelle wird sich besser mit seinem privaten Umfeld verbinden lassen, das war ein wichtiger Teil seiner Entscheidung. Wir werden nun daran arbeiten, die aktuelle Saison bestmöglich abzuschließen.“