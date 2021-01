Joel Lowry erhöht Konkurrenzkampf bei den Iserlohn Roosters

Iserlohn. Der neue Stürmer aus der AHL läuft im Westduell gegen die Krefeld Pinguine auf.

Hinter den Iserlohn Roosters liegen drei komplette Tage ohne Meisterschaftsspiel. Das waren drei Tage, in denen die Spieler körperlich und geistig wieder auftanken konnten. Bei der 1:3-Niederlage nach schwacher Vorstellung in Düsseldorf zeigte sich, wie nötig das Team eine Verschnaufpause hatte.

Auch Trainer Jason O’Leary schien darüber froh zu sein, dass mal der Fuß vom Gaspedal genommen wurde. „Nach sechs Spielen in 14 Tagen kam die schwache Leistung in Düsseldorf für mich nicht überraschend.“ Jetzt könnten die Roosters sogar den Vorteil auf ihrer Seite haben, denn ihr heutiger Gegner, die Krefeld Pinguine, musste 48 Stunden zuvor noch gegen Wolfsburg ran. Im Umfeld der Roosters werden einige dem West-Rivalen die Daumen gedrückt haben, denn so besteht die Möglichkeit, dass die Schwarz-Gelben ausgerechnet in Iserlohn damit beginnen, ihr Punktekonto zu füllen.

Hommel und O’Leary lehnen Favoritenrolle ab

Die sportlich Verantwortlichen am Seilersee betonen allerdings, dass sie nicht als Favorit gesehen werden sollten. Da wäre einmal Jason O’Leary: „Nach neun Spieltagen ist es grundsätzlich schwer zu sagen, dass jemand Favorit ist. Uns ist jedenfalls klar, dass es für uns keine einfachen Spiele gibt.“ Dass jeder jeden schlagen kann, spricht auch der Sportliche Leiter Christian Hommel an. Er verweist auf einige enge Spiele der Pinguine inklusive des ersten Aufeinandertreffens am Tag vor Heiligabend, bei dem sich Iserlohn mit 3:2 durchgesetzt hat. „Dass wir da nicht so leicht durchmarschiert sind, hat glaube ich jeder gesehen. Und durch unsere letzten beiden Spiele sollte sowieso jeder gewarnt sein“

Um kein böses Erwachen zu erleben, fordert Hommel Konzentration über die gesamten 60 Minuten. Auch daran haperte es zuletzt, meistens ging die Sache aber doch noch einmal gut.

Hommel überraschte die Öffentlichkeit am Mittwoch mit der Verpflichtung des kanadischen Stürmers Joel Lowry. Die Verstärkung also für jenen Mannschaftsteil, der ligaweit gefürchtet ist, war nicht unbedingt zu erwarten. „Wenn man genauer hinguckt, dann sieht man dass eigentlich nur unsere erste Reihe trifft“, begründet der Sportliche Leiter, der Lowry dreimal live im Einsatz gesehen hat. „Er ist einer, der richtig Pfeffer in der Buchse hat.“ Doch Hommel führt noch einen weiteren Grund für diesen Transfer an: „Die Konkurrenz im Team ist dadurch größer geworden, es gibt einen echten Kampf um die Plätze.“

In diesem Kampf hat Neal Samanski im Moment schlechte Karten. Sein Name fehlte zuletzt auf den Spielberichtsbögen, er wird auch heute nicht zum Kader gehören. Sowohl Hommel, als auch O’Leary betonen jedoch, dass es auch mal andere treffen kann.

Neal Samanski muss einen Zahn zulegen

Der Trainer sagt aber auch unmissverständlich: „Niemand bekommt seine Eiszeit geschenkt.“ Joel Lowry darf dagegen mit einem Einsatz gegen Krefeld rechnen. Ansonsten verzichtet O’Leary auf Experimente. Andy Jenike bleibt im Tor, verzichten muss er weiterhin auf Ryan O’Connor (verletzt) und Mike Hoeffel (Trainingsrückstand).