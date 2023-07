Johannes Konradt unterschreibt für zwei Jahre in Iserlohn

Iserlohn. 28 Jahre, 1,99 Meter groß und ProA-Erfahren: Unter anderem diese Attribute bringt Johannes Konradt zu den Iserlohn Kangaroos mit.

Die Iserlohn Kangaroos verpflichten Johannes Konradt aus der 2. Basketball-Bundesliga ProA. Der 28-Jährige wechselt von den Uni Baskets Paderborn an den Hemberg und wird eine zentrale Rolle bei den Waldstädtern übernehmen. Die ersten zehn Jahre seiner Karriere verbrachte der Flügelspieler bei seinem Heimatverein Itzehoe Eagles. Er avancierte dort zum Topscorer und absoluten Leader der Mannschaft, teilen die Kangaroos in der am Freitag veröffentlichten Bekanntgabe mit. Konradt erwies sich, zusammen mit Ex-Kangaroo Marko Boksic, im Aufstiegsjahr der Itzehoer als wichtiger Leistungsträger in der ProB, ehe er 2021 nach Paderborn wechselte.

Joe Konradt gilt als erfahrener und vielseitiger Flügelspieler mit viel Erfahrung und Stärken in Offensive und Defensive, der sowohl die Position des Shooting Guards als auch die des Small Forwards bekleiden kann. Der 1,99 Meter große Flügelspieler weist eine große Spielintelligenz auf, der seine Mitspieler in Szene setzen kann, aber auch selbst als Scorer in Aktion tritt.

Konradt war von Iserlohn von Anfang an überzeugt

Neben seinen individuellen Fähigkeiten ist der 28-Jährige auch als echter Teamplayerbekannt, der seine Mitspieler führt und besser macht. Bei den Kangaroos soll Konrad eine zentrale Rolle übernehmen und einer der Leader auf und neben dem Feld werden. „Ich freue mich riesig, ein neuer Teil der Kangaroos sein zu dürfen. Ich habe Iserlohn immer als sehr familiären und freundlichen Verein erlebt. Sowohl die Menschen als auch die Philosophie, die die Organisation vertritt, haben mich auf Anhieb überzeugt. Ich bin voller Vorfreude auf den Basketball, die Stadt und die Fans in Iserlohn”, sagt Johannes Konradt.

Headcoach Dennis Shirvan freut sich ebenfalls auf den Neuzugang. „Ein ganz wichtiges Signing für uns, so jemanden wie Joe brauchen wir unbedingt. Er ist ein super Teamplayer, der uns mit seinen Führungsqualitäten sehr gut tun wird. Er hat bewiesen, dass er auf dem Niveau ein echter Leistungsträger sein kann und wird mit seiner Erfahrung und Mentalität das Team sowohl auf als auch neben dem Platz mit anführen.”

Kangaroos Geschäftsführer Michael Dahmen meint zum Transfer: „Ich habe schon vor einigen Jahren versucht, Joe zu verpflichten und freue mich deshalb, dass es nun funktioniert hat. Wir hatten gute vertrauensvolle Gespräche und relativ schnell auf beiden Seiten das Gefühl, dass dies eine sehr gute Verbindung werden kann. Wir sind der Überzeugung, dass er nun wieder ein Team benötigt, in dem er seine Fähigkeiten vollumfänglich unter Beweis stellen kann.” Der Small Forward unterzeichnete bei den Kangaroos einen Zweijahresvertrag und wird gemeinsam mit seiner Freundin Maya ins Sauerland kommen.

