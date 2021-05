Joshua Dahmen bleibt bei den Iserlohn Kangaroos

Iserlohn. Der Kapitän freut sich auf sein 14. Jahr im Verein.

Im Oktober wird Joshua Dahmen 29 Jahre alt, und knapp die Hälfte seines Lebens spielt er bei den Iserlohn Kangaroos auf hohem Niveau Basketball. Das wird er auch weiterhin tun und sein Team als Kapitän in die Saison 2021/22 der 2. Basketball-Bundesliga ProB führen. „Ich freue mich sehr, dass unser Kapitän weiter an Bord ist. Joshua ist mit seiner Erfahrung ein wichtiger Baustein für das Team“, betont Cheftrainer Dennis Shirvan.

Joshua Dahmen setzt sich stets für ein gutes Miteinander ein, wenngleich die gemeinsamen Aktivitäten in der vergangenen Spielzeit Corona bedingt stark limitiert waren. „Es ist das Allerwichtigste, dass sich das Team wohlfühlt“, sagt der Kapitän.

Ein Lob für die gute Chemie innerhalb der Mannschaft

Die Mannschaft, die in der vergangenen Spielzeit beisammen war, hat nach seiner Einschätzung vom ersten Moment an funktioniert. Und die Zeit in der Halle wurde auch genutzt, um sich menschlich näher zu kommen. „Es gab kaum Abende, an denen die Halle nach Trainingsschluss innerhalb kürzester Zeit leer gefegt war.“

Vor allem den Rookies Emanuel Francisco, Benjamin Dizdar und Elias Marei spricht der Kapitän ein großes Lob aus: „Sie waren unser sechster Mann, haben das Team immer gepushed, auch wenn sie wenig gespielt haben. Das ist alles andere als selbstverständlich!“ Für die kommende Spielzeit hofft Joshua Dahmen darauf, dass die Fans zurück in die Halle dürfen. „Das hat uns unglaublich gefehlt“, sagt er.

Und er hat auch klare Ziele für das Team, das im August die Vorbereitung auf die neue Spielzeit aufnehmen wird. „Natürlich möchte ich in die Play-offs, und ich möchte mehr Konstanz in der Defense. Und ich wünsche mir, dass die Teamchemie auch in der kommenden Saison auf einem so hohen Niveau ist wie in der vergangenen.“

