Jubiläumsfeiern und hervorragend besuchte Lokalderbys

Iserlohn. Eine Rückblende auf besondere Handball-Highlights, die in den letzten 20 Jahren für reichlich Gesprächsstoff sorgten.

Im Corona-Jahr 2020 wurde den Vereinen in vielen Sportarten die Chance genommen, für echte Highlights zu sorgen. Bei den Handballern machte vor allem die weibliche A-Jugend des HTV Hemer eine Ausnahme, die den Aufstieg in die Bundesliga schaffte und sich Mitte Oktober sogar für die Zwischenrunde mit den 16 besten deutschen Mannschaften qualifizierte. Aber welche anderen ganz besonderen Handballereignisse, die es seit er Jahrhundertwende vor Ort gab, sind in Erinnerung geblieben? Wir haben zehn außergewöhnliche Spiele in dieser Rückblende auf die letzten 20 Jahre zusammengefasst.

15. Mai 2004: Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Handballabteilung des Letmather TV steigt in der Humpferthalle eine ganz besondere Partie Eine von der Heimatzeitung zusammengestellte Mannschaft der Saison 2003/2004 trifft auf die Kreisliga-Allstars. Dass die Auswahl vor 500 Zuschauern mit 33:26 gewinnt, ist eher nebensächlich. Nicht so die Spendenaktion für den nach einer Explosion am Lägersportplatz behinderten Platzwart Michael Tischer, denn die stand im Mittelpunkt dieses Abends.

1. August 2007: Und noch ein Jubiläum: Zum 125-jährigen Bestehen des TV Westig empfängt der HTV Sundwig/Westig den vom heutigen Bundestrainer Alfred Gislason gecoachten Bundesligisten VfL Gummersbach. Das Team von Eckart Herzog verliert mit 15:41, und 500 Zuschauer in der restlos ausverkauften Parkhalle machen nicht nur den Organisatoren um Jupp Kube deutlich, dass Hemer eine größere Sporthalle braucht. Die erlebt erst dreieinhalb Jahre später, am 29. Januar 2011, ihre Handball-Premiere. Der HTV verliert vor 800 Zuschauern das Landesligaderby gegen den Letmather TV mit 23:24.

11. September 2011: Zweitligist TuSEM Essen ist zur Saisoneröffnung zu Gast im Grohe-Forum. In der Endphase der vorangegangenen Saison hatten sich die Essener „Altinternationalen“ Mark Dragunski und Stefan Krebietke als Helfer in der Not beim HTV bewährt, diesmal kommt der aktuelle Kader – u. a. mit dem Letmather Niclas Pieczkowski – und gewinnt mit 42:19.

9. März 2013: Im vorentscheidenden Spiel um den Verbandsliga-Aufstieg bei SuS Oberaden fehlen dem von Hans-Peter Müller trainierten HTV nur fünf Sekunden zum großen Triumph. Max Klein bringt die Hemeraner 26 Sekunden vor Ende mit 23:22 in Führung, doch Oberaden gleicht vor 1200 Zuschauern noch aus – und steigt am Ende auf.

26. Mai 2013: Die A-Jugend des HTV feiert den Bundesligaaufstieg. Das Team von Alfred Klein setzt sich beim Qualifikationsturnier in eigener Halle gegen den VfL Gummersbach (32:25), den ASV Senden (23:23) und den HC Wölfe Nordrhein (27:18) durch. Exakt fünf Monate später erleben 800 Zuschauer das Handballfest gegen den THW Kiel. Beim 32:34 steht der HTV dicht vor einer Sensation. Max Klein (11 Treffer) und Moritz Frenzel (12) ragen heraus.

22. März 2014: Jetzt darf auch Sundwig/Westigs Erstvertretung feiern. Das Team von Hendrik Ernst steht nach dem 43:26 gegen die HSG Schwerte/Westhofen als Verbandsliga-Aufsteiger fest. Es ist der 22. Sieg im 22. Spiel.

5. September 2015: Den Aufstieg können sie nicht auf dem Feld feiern, weil erst die Schützenhilfe der Konkurrenz alles klar macht, aber die Oberliga-Premiere gelingt den HTV-Handballern maßgerecht. 700 Zuschauer sind Augenzeuge des 24:22 gegen die HSG Augustdorf/Hövelhof.

23. April 2016: Rekordkulisse im Grohe-Forum. Zum Oberligaderby gegen die HSG Menden-Lendringsen wird die neue Tribüne erstmals genutzt, und 1100 Zuschauer sehen ein 25:25.

27. Mai 2017: Riesenjubel bei der C-Jugend des Letmather TV. Sie gewinnt das zweite Finalspiel um die westdeutsche Meisterschaft beim VfL Gummersbach mit 24:19 und holt sich nach der knappen 19:20-Hinspielniederlage den Titel. 200 LTV-Fans feiern in Gummersbach ihre Mannschaft.

21. Dezember 2019: Ein packendes Oberliga-Gipfeltreffen der A-Jugendlichen erleben 500 Zuschauer in der Humperthalle. Gastgeber LTV unterliegt dem HTV mit 22:24, der damit die Tabellenspitze übernimmt.