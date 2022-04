Jule Cordes und Timo Leonard glänzen bei Titelkämpfen

Hemer. Talente des SV Hemer feiern Erfolge in ihren Altersklassen. Die Qualifikation zu den „Deutschen“ schafft auch Catriona Dartmann-Aubanell

Mit zwei Titelgewinnen und einem zweiten Platz haben die Nachwuchs-Schachspieler des SV Hemer recht erfolgreich an den NRW-Jugendmeisterschaften in Kranenburg teilgenommen.

Timo Leonard gewann in der U18 den Titel und qualifizierte sich für die Deutschen Jugendmeisterschaften. Der 18-jährige Jurastudent, der viele Jahre im NRW-Kader war, gehört seit knapp zehn Jahren zur Spitze in seinem Jahrgang, qualifizierte sich aber noch nie für die Titelkämpfe. In seinem letzten U18-Jahr war er an Position vier gesetzt, startete mit einem Unentschieden und gewann dann zwei Partien. Nach weiteren zwei Remispartien besiegte er in der Vorschlussrunde den Tabellenführer und verteidigte in der Schlussrunde Platz eins mit einem Remis. Leonard verdankt den etwas überraschenden Titelgewinn vor allem seiner enorm verbesserten Fähigkeit, lange Varianten präzise zu berechnen und seiner guten Eröffnungsvorbereitung.

Jule Cordes, die mit einer Gastspielgenehmigung für den SV Hemer in der NRW-Jugendliga und der Frauenbundesliga spielt, verteidigte in der U16 ihren Titel. Sie war die Turnierfavoritin und setzte sich ohne Niederlage durch. Catriona Dartmann-Aubanell , die bereits zu vier Einsätzen in der Frauenbundesliga kam, startete in der U18.

Senel nimmt es mit den Großen auf

In der Vorschlussrunde besiegte sie die Nummer zwei der Setzliste und erreichte mit sechs Punkten aus sieben Partien den zweiten Platz. Auch sie wird ab Pfingstsamstag in Willingen an den Jugendmeisterschaften teilnehmen. Der Iserlohner Serdar Senel, der als Gastspieler in der zweiten Jugendmannschaft und der U14 spielt, belegte in der U12 als Jungjahrgang mit 3,5 Punkten aus sieben Partien Platz 19. Auch er gehört dem NRW-Kader an und ist in seiner Altersklasse die klare Nummer eins in Südwestfalen.

Bereits am Sonntag war Timo Leonard wieder im Einsatz, als es für Hemers erste Mannschaft in der NRW-Klasse um Punkte ging. Gegen den Tabellenführer Herne gab es ein 3,5:4,5. Nur Leonard gewann seine Partie. Voicu-Jagodzinsky, Runte, Jagodzinsky, Störing und Trinh spielten Remis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe