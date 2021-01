Juliane Ilgerts „Run for Nepal“ wird zum vollen Erfolg

Iserlohn. 178 Teilnehmer laufen knapp 10.400 Kilometer für ein Kinderhaus. Rund 11.000 Euro gehen auf dem Spendenkonto ein.

Der Jahreswechsel sollte in sportlicher Hinsicht eigentlich ganz anders ablaufen. Die Hemeraner Trailrunnerin Juliane Ilgert hatte sich gemeinsam mit ihrem Kollegen Lukas Pabst vom Asics-Frontrunnerteam einen Trip nach Nepal vorgenommen – mit Besteigung eines „Sechstausenders“ und ausgedehnten Touren im Anapurna-Gebiet. Corona durchkreuzte frühzeitig alle Pläne, aber das Thema Nepal blieb für die Juristin präsent.

Gemeinsam mit Pabst entwickelte sie Anfang Dezember die Idee, einen Charity-Lauf zu organisieren. Ziel war es, ein Kinderhaus in Nepal in der Form zu unterstützen, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner einen Monat lang mit einer warmen Mahlzeit versorgt werden können. 2300 Euro wurden dafür veranschlagt, und zwei Wochen rührten die beiden die Werbetrommel, um Mitstreiter bei ihrem „Run for Nepal“ zu finden. „Die Resonanz war überwältigend, wir hätten diesen Erfolg nie für möglich gehalten“, freute sich Juliane Ilgert, als das Ergebnis der vom 28. Dezember bis zum 6. Januar laufenden Aktion feststand.

Auch Radfahrer, Spaziergänger und Reiter beteiligen sich

178 Teilnehmer wurden registriert, die auf unterschiedliche Weise Kilometer sammelten und anschließend spendeten. Sie waren ganz klassisch laufend unterwegs, wie die Initiatorin, die in dem Aktionszeitraum über 200 Kilometer schaffte, aber auch auf dem Rad, auf dem Pony oder als Spaziergänger mit Hund oder Kinderwagen. „Dazu haben wir schöne Videos bekommen und konnten sehen, wie viel Spaß es allen gemacht hat.“

Am Ende wurden den Organisatoren 10.399 Kilometer übermittelt, und auf dem Konto sind Spenden in Höhe von 11.000 Euro eingegangen. Die Hilfsorganisation Ropka wird dafür sorgen , dass das Geld in Nepal ankommt, und es wird nun länger warme Mahlzeiten in dem Kinderhaus geben. Der Erfolg der Spendenaktion ruft nach Juliane Ilgerts Überzeugung nach einer Neuauflage. „Wir machen das zum Jahresende wieder, und wenn wir die Informationskanäle unserer Sponsoren nutzen, werden wir sicher eine noch mehr Resonanz haben.“

Für die in München arbeitende Juristin bleibt die eigene Reise nach Nepal aber ganz oben auf der Wunschliste. Und neben dem sportlichen Intensivprogramm vor Ort wird sie gewiss auch Zeit haben, um bei den Kindern vorbeizuschauen, die jetzt von der Spende aus Deutschland profitieren werden.