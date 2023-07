Julius Treichel verlängert seinen Vertrag bei den Kangaroos

Iserlohn. Die Iserlohner Zweitliga-Basketballer behalten ein weiteres Talent in ihren Reihen. Julius Treichel kann kommende Saison für zwei Teams spielen.

Der längste Spieler der Iserlohn Kangaroos, der 2,13 m große Center Julius Treichel, hat seinen Vertrag bei den Waldstädtern um zwei weitere Jahre verlängert. Der 20-jährige, der seit zwei Jahren bei den Kangaroos aufgebaut wird, hatte vor allem in der abgelaufenen Spielzeit mit vielen Verletzungsproblemen zu kämpfen und musste aufgrund einer Knieverletzung einen Großteil der Saison aussetzen. In diesem Sommer konnte der Jurastudent jedoch wieder schmerzfrei trainieren und bereits intensive Einheiten absolvieren. Nun liegt sein Fokus im athletischen Bereich, so dass kleinere Verletzungen in Zukunft minimiert werden können, gab der Verein in einer Pressemitteilung bekannt.

In der kommenden Spielzeit erhält Treichel sowohl eine Lizenz für die ProB als auch für die 2. Regionalliga. Dort soll der fleißige Dortmunder wieder regelmäßig Spielzeit sammeln und sich unter der Führung von Coach Toni Prostran weiterentwickeln. Treichel ist mit seiner Größe und seinem Gewicht eine echte Präsenz in der Zone, der mit starkem Rebounding und guter Zonenverteidigung überzeugt.

Arbeit an der Athletik soll die Entwicklung fördern

„Julius ist ein sehr angenehmer junger Mann, der erst spät zum Leistungssport gekommen ist, aber einen großen Ehrgeiz und eine entsprechende Disziplin entwickelt hat. Wir freuen uns über die Verlängerung seines Vertrages und hoffen, dass der athletische Fokus dazu führen wird, dass Julius permanent trainieren kann, um den nächsten Schritt nach vorne zu gehen”, hofft Michael Dahmen. Der Manager freut sich über die Vertragsverlängerung und blickt gespannt auf Treichels Entwicklung.

Damit besteht das Team der Kangaroos zunächst aus 13 festen Spielern. In den erweiterten Kader werden noch einige talentierte Jugendliche bzw. junge Talente hinzu genommen, die sich im Laufe der Vorbereitung und im Individualtraining herauskristallisieren werden.

