„JUMP!“-Folge 9: Ehrliche Kritik von Michael Dahmen

Michael Dahmen ist zu Gast in der neuen Folge des „JUMP!“-Podcasts und spricht über die Zukunft des Teams und was ihn optimistisch stimmt, den Abstieg zu verhindern.

Iserlohn In der neuen Folge des Kangaroos-Podcasts spricht der Geschäftsführer den potenziellen Abstieg und die Entlassung von Trainer Dennis Shirvan an.

Die Iserlohn Kangaroos gingen mit viel Selbstvertrauen in die aktuelle Saison der Pro-B-Basketball-Bundesliga. Im „JUMP!“-Podcast spricht Geschäftsführer Michael Dahmen über die hohen Ziele für das Team, das seiner Einschätzung nach unter den Top Fünf in der Tabelle stehen könnte. Stattdessen befindet sich die Mannschaft in einem unerwarteten Abstiegskampf. Die Konsequenz zog er mit der Entlassung von Trainer Dennis Shirvan. Warum sich Dahmen nach schwachem Start in die Saison und einer zwischenzeitlich sechs Spiele andauernden Niederlagenserie erst jetzt für einen Wechsel auf der Trainerbank entschied, bespricht er in der neuen Folge des Podcasts.

Außerdem gibt er Einblicke in die Trainersuche und warum es sein könnte, dass Assistenz-Trainer Toni Prostran auch weiterhin die Zügel in der Hand hält, obwohl dieser das gar nicht als Ideallösung sieht.

Dahmen erklärt des Weiteren, wie sich der Aufbau des Teams im Sommer gestaltet und welche Vision er hatte, als er den fertigen Kader auf dem Papier gesehen hatte. Welche Spieler sollten welche Rolle spielen? Warum passiert das nicht? Der Geschäftsführer findet ehrliche Worte mit Blick auf Neuankömmlinge und beschreibt außerdem, unter welchen Umständen das Team komplett auseinandergerissen wird im kommenden Sommer.

Mit dem Verpassen der Playoffs wird erneut ein erheblicher Geldbetrag fehlen. Dahmen bezeichnet die Saison als eine „wirtschaftliche Vollkatastrophe“ und geht darauf ein, warum der Abstieg einen großen Neuanfang für die Kangaroos bedeuten würde.

Der „JUMP!“-Podcast der Kangaroos erscheint vor den Heimspielen

Der Podcast erscheint jeden Donnerstag vor den Heimspiel-Wochenenden. Die nächste Folge erscheint am 8 Februar.

Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Folgen Sie jetzt unserem Podcast, um keine Folgen zu verpassen. Wer das Format lieber als Video genießen möchte, kann sich den Podcast inklusive Gesichtern auch auf dem Youtube-Kanal der Iserlohn Kangaroos anschauen. Schreiben Sie uns an redaktion@ikz-online.de. Besuchen Sie außerdem die Facebook- und Instagram-Seiten unter @ikzonline und @iserlohnkagaroos, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Dort geben wir unter anderem bekannt, wer der nächste Gast im Podcast sein wird.

Alle weiteren „JUMP“-Folgen gibt es hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe