Kangaroos erhalten Lizenz ohne Auflagen oder Bedingungen

Iserlohn. So souverän wie Iserlohn haben die wenigsten Klubs die Zulassung für die kommende Zweitligasaison erhalten. Bayer Leverkusen ist neu in der Liga.

Freude und Erleichterung herrscht bei den Iserlohn Kangaroos: Die Basketball-Profis aus der zweiten Basketball-Bundesliga ProB Nord haben am Freitag von der Liga die Mitteilung bekommen, dass ihnen die Lizenz für die kommende Saison erteilt worden ist.

In der Mitteilung der Kangaroos wird Geschäftsführer Michael Dahmen mit diesen Worten zitiert: „Wir sind außerordentlich stolz und erfreut darüber, dass die Iserlohn Kangaroos die Lizenz für die zweite Basketball Bundesliga ProB ohne Auflagen oder Bedingungen erhalten haben. Dies ist eine weitere wichtige Bestätigung der Arbeit unseres gesamten Teams. Wir werden weiterhin hart daran arbeiten, unseren Basketball Standort auszubauen und unsere Fans zu begeistern.“

Souveräne Lizenzerteilung trotz strengerer Kontrollen

Die Tatsache, dass die Kangaroos keine Auflagen oder Bedingungen zu erfüllen haben, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern trifft lediglich auf sechs ProB-Klubs zu. Auf Nachfrage erklärte Michael Dahmen, dass die Liga zwar keine neuen oder höheren Anforderungen als in der Vergangenheit aufgestellt habe, dafür aber bei der Prüfung der eingereichten Unterlagen ganz genau hingeschaut habe.

„Die Liga ist nach den Erfahrungen mit Schwenningen und Hanau vorsichtiger geworden.“ An beiden Standorten traten im Laufe der vergangenen Saison große finanzielle Schwierigkeiten auf, die Schwarzwälder stürzten aus der ProA, und den Hessen wurde noch vor Beginn der ProB-Play-offs die Lizenz entzogen.

Dahmen wies außerdem darauf hin, dass die Anfang Mai erfolgte Zertifizierung des Nachwuchsstandortes ebenfalls nur auf wenige weitere ProB-Klubs zutrifft, nämlich insgesamt fünf – und das, obwohl die Liga zur kommenden Saison wächst. 26 Klubs in zwei 13er Staffeln gehörten der ProB in der vergangenen Saison an, 23/24 bekommen beide Gruppen jeweils eine Mannschaft dazu. „Das führt dazu dass gute Spieler beliebter werden“, sagt Dahmen, der ankündigt, dass in etwa zwei bis drei Wochen Klarheit herrschen dürfte, welche Spieler auch in der kommenden Saison für Iserlohn auflaufen werden, und welche sich neu orientieren wollen.

Sanfte Stabübergabe geplant

Im Frühjahr 2024 könnte es dann spannend werden. Dann soll die Verantwortung, die Michael Dahmen jetzt noch alleine trägt, sukzessive auf seine Mitarbeiter übertragen werden. „Wir haben ja jetzt schon ein gutes Team beisammen.“

Durch die Vergrößerung der Liga und durch die Auf- und Absteiger werden die Iserlohn Kangaroos einige neue Ziele ansteuern und umgekehrt Klubs bei sich zu Gast haben, mit denen sich zuletzt nicht die Wege kreuzten. Der schillerndste Name dürfte ProA-Absteiger Bayer Giants Leverkusen tragen, handelt es sich dabei doch nach wie vor mit insgesamt 14 Titelgewinnen um den Deutschen Rekordmeister. Neu dabei als Aufsteiger sind die Berlin Braves und der TV Ibbenbüren, und auch Rostock tauchte bislang nicht auf der ProB-Landkarte auf. Die zweite Mannschaft der Seawolves nimmt den Platz ein, der durch den freiwilligen Rückzug der Seeburger College Wizards aus Karlsruhe frei geworden ist.

Die Liga erklärte, dass die Vergabe des freigewordenen Startplatzes unter den drei weiteren Regionalligisten erfolgte, die zwar einen Lizenzantrag für die ProB eingereicht haben, jedoch die sportliche Qualifikation nicht erreicht haben. Für Rostock hätten die „sehr engagierte und gute Nachwuchsarbeit der vergangenen Jahre“ gesprochen.

