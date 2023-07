Kangaroos haben ihr letztes Puzzlestück gefunden

Iserlohn. Die Iserlohn Kangaroos haben ihren letzten Neuzugang unter Vertrag genommen. Diese Fähigkeiten machen Ivan Delgado so wertvoll.

Die Iserlohn Kangaroos haben in einer Pressemitteilung am Donnerstag mit Ivan Delgado ihre letzte Neuverpflichtung für die kommende Spielzeit in der 2. Basketball-Bundesliga bekannt gegeben. Der luxemburgische Nationalspieler wechselt aus der ProB Süd vom Team Ehingen Urspring an den Hemberg und soll die Waldstädter insbesondere auf der Point Guard-Position verstärken.

Mit Ivan Delgado haben die Kangaroos das letzte Puzzlestück für die kommende Spielzeit verpflichtet. Der 24-jährige Aufbauspieler stand in der abgelaufenen Saison in 16 Spielen knapp 23 Minuten auf dem Parkett und konnte dabei durchschnittlich 9 Punkte, 5,6 Assists und 3,3 Rebounds auflegen. „Für die Nationalmannschaft Luxemburgs ist er seit einiger Zeit ein echter Leistungsträger, der an beiden Enden des Feldes einen wichtigen Beitrag leistet“, so der Verein. Erst vor einigen Wochen konnte Delgado das Turnier der „kleinen europäischen Staaten” in Malta mit dem Team des Großherzogtums gewinnen

Vielseitigkeit ein großes Plus

Delgado sei ein vielseitiger Guard, der sowohl offensiv als auch defensiv besteche. Mit seiner Körpergröße von 1,93 Metern und seinem Gewicht von 95 Kilogramm bringe er eine gute Physis und Athletik mit und wisse diese auch als bissiger Verteidiger in der Defensive einzusetzen. Offensiv ist er sehr ausbalanciert und kann sowohl seine Mitspieler in Szene setzen, als auch selbst als Scorer in Aktion treten, so die Einschätzung der Kangaroos.

Headcoach Dennis Shirvan ist jedenfalls überzeugt von den Qualitäten des Neuzugangs: „Ivan hat in seinen jungen Jahren bereits verschiedene Erfahrungen sammeln können und wird direkt einen positiven Impact für das Team haben. Er ist die Art Point Guard, die wir gesucht haben. Er macht das, was ein Team benötigt, kann gut seine Mitspieler einsetzen und besitzt auch selbst die Fähigkeit zu scoren. Ich denke, er wird sich gut ins Team einfinden und uns als Leistungsträger viel geben.”

Ivan Delgado freut sich schon auf die neue Herausforderung: „Ich habe mich für Iserlohn entschieden, weil der Club großes Interesse an mir gezeigt hat. Die Spielidee und meine angedachte Rolle im Team haben mir gefallen und alles,was ich über die Kangaroos erfahren habe, hat auch bei mir großes Interesse geweckt. Ich freue mich auf eine neue Saison in der ProB. Letztes Jahr war ein schwieriges Jahr für mich aufgrund meiner Verletzungen. Ich hoffe auf eine gesunde und erfolgreiche Saison mit den Kangaroos.“

Dahmen trifft richtige Wahl

Iserlohns Manager Michael Dahmen ist zufrieden mit der Wahl: „Wir hatten mehrere Point Guards zum Schluss auf unserer Liste, aber bei Ivan hat uns seine Art das Spiel zu lesen und seine Fähigkeiten die Laufwege seiner Mitspieler zu erkennen überzeugt. Wir sind sicher, hier viel Talent mit weiteren Entwicklungsmöglichkeiten verpflichtet zu haben und freuen uns, erstmals einen luxemburgischen Spieler bei den Kangaroos zu haben.”

Das Team 23/24: Elias Marei 10, Samuel Mpacko 7, Mathias Groh 11, Benjamin Uzoma 25, Jonathan Almstedt 13, Ruben Dahmen 22, Johannes Konradt 9, David Pavljak 19, Viktor Ziring 3, Travis Henson 2, Malick Kordel 4, Ivan Delgado 77. Head-Coach Dennis Shirvan, Assistant-Coach Toni Prostran.

