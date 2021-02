Kangaroos überzeugen beim 97:74

Iserlohn. Top-Leistung gegen Bernau basiert auf hoher Trefferquote und starker Verteidigung.

Mit der bislang besten Saisonleistung in eigener Halle haben sich die Basketballer der Iserlohn Kangaroos eines Konkurrenten im Kampf um die Play-off-Ränge in der ProB entledigt. Der hoch gelobte Nachwuchs des Deutschen Meisters aus Berlin, der unter dem Dach des SSV Lok Bernau spielt, war gegen konstant auf gutem Niveau agierende Hausherren unter dem Strich chancenlos.





2. Basketball-Bundesliga ProB Nord: Iserlohn Kangaroos - SSV Lok Bernau 97:74 (26:14/51:42/77:63). Iserlohns Coach Stephan Völkel wirkte nach der Partie zufrieden. Vielleicht hatte ihn sein Team auch überrascht. Denn im dritten Spiel binnen acht Tagen offenbarten die Akteure noch Kraftreserven. So hielt man das hohe Tempo der Gäste mühelos mit, war hier und da sogar den entscheidenden Schritt schneller. Das galt besonders für die zweite Spielhälfte, in der die Gastgeber obendrein hervorragend verteidigten.

Obligatorischer Rückstandin der Anfangsphase

Los ging es allerdings, wie fast immer in der Heimat, mit einem Rückstand der Waldstädter. Nach dem 0:4 zeigte allerdings Moritz Hübner per Dunking Entschlossenheit, und das 2:6 (3.) beantworteten die Iserlohner mit einer 9:0-Serie. Zwar ließ man Bernau noch auf 11:10 herankommen, doch mit seinem ersten Dreier stellte Tanner Graham die Weichen wieder auf Offensive. Während die Gäste kein gutes Händchen bei ihren Würfen hatten, legte Graham bis zum 35:19 (14.) vier weitere Dreier nach. Da alle anderen Akteure der Hausherren ebenfalls hochprozentig trafen, hatte Bernau Mühe, dran zu bleiben.

Doch das Team besitzt Qualitäten. Doppel-Lizenzler Brenneke feierte sein Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause, Delow hatte abends zuvor mit dem Bundesligateam von ALBA im Euroleague-Spiel bei Bayern München mitgewirkt. Einzig US-Import Oppland musste verletzt passen, dafür war Center Isemann nach einer Blessur wieder dabei.

Mit gesteigerter Intensität in der Verteidigung versuchte es die „Lokomotive“ nach der Pause. Bisweilen packten die Youngster auch die „Kettensäge“ aus und profitierten davon, dass die Referees viel laufen ließen. Die häufig gescholtene Verteidigung der Kangaroos entdeckte aber auch die Freude an der harten Arbeit und hatte damit neben der exzellenten Trefferquote noch einen zweiten Trumpf im Spiel.

Über 61:49 (24.) und 68:59 (27.) ließen sie die Gäste nicht näher als auf acht Zähler herankommen, bauten vielmehr den Vorsprung zum Ende des dritten Viertels sogar auf 14 Punkte aus.

Stets den besser postierten Nebenmann gesucht

Bernau schien nun geschlagen, zumal deren aggressive Verteidigung allzu häufig ins Leere lief, weil die Kangaroos nicht nur hochprozentig aus der Distanz trafen, sondern auch mit tollen Anspielen immer wieder den besser postierten Mitspieler trafen.

Kämpferisches Vorbild war einmal mehr Kapitän Joshua Dahmen, der nicht nur mit seinem Bruder Ruben, sondern auch mit Spielmacher Moritz Schneider lange Passagen bestritt. Mit 13 Assists und einem weiteren Double Double glänzte ebenfalls Toni Prostran.

In nur 27 Minuten Einsatzzeit schoss aber vor allem Graham den Vogel ab. Sieben Dreier gelangen ihm in dieser Zeit. Damit stellte er den Rekord in der ersten Mannschaft, den bislang Nils Longerich für sich reklamieren durfte, ein. Insgesamt traf der Kanadier 75 Prozent seiner Feldwürfe und 64 Prozent seiner elf Dreierversuche.

Die Partie selbst war beim 86:71 (37.) entschieden. Coach Völkel brachte nun seine Youngster, von denen vor allem Benjamin Dizdar auf sich aufmerksam machte.