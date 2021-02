Kangaroos verlieren den Faden und das Spiel

Stahnsdorf. 17-Punkte-Führung nach der Pause verspielt. Entscheidung durch zwei Freiwürfe kurz vor Schluss.

Das war bitter. Durch zwei Freiwürfe zwei Sekunden vor Schluss unterlagen die Iserlohn Kangaroos beim Tabellennachbarn in Stahnsdorf 79:81. Dabei hatte die Nachholpartie für die Gäste ganz hervorragend begonnen.





2. Basketball-Bundesliga ProB Nord: TSK 49ers - Iserlohn Kangaroos 81:79 (13:23/35:48/60:63). Zählte es zuletzt zu den Stärken der heimischen Korbjäger, in kritischen Momenten die Nerven zu halten, gelang das der Mannschaft von Trainer Stephan Völkel ausgerechnet im so wichtigen Duell zweier Tabellennachbarn im Großraum Potsdam nicht.

Gute Trefferquote brachteberuhigende Pausenführung

Im sechsten Angriff war es den Gästen gelungen, die 2:0-Führung der Hausherren auszugleichen. Vor allem aufgrund von fünf Dreiern gelang es den Iserlohnern, sich in den folgenden Minuten abzusetzen. Ein Zehn-Punkte-Vorsprung nahm man mit ins zweite Viertel, in dem das Team ebenfalls hellwach war und 48:32 führte, bevor Fülle nach zahllosen Fehlversuchen seines Teams noch einen Dreier durch die Reuse jagte und verkürzte.

Das schien zunächst nicht weiter tragisch, weil die Gäste auch ordentlich in die zweite Hälfte starteten und beim 52:35 (22.) ihre bislang höchste Führung herauswarfen. Die war aber schon bald wieder aufgebraucht, weil bei den Kangaroos plötzlich nichts mehr zusammenlief.

Punkt um Punkt kamen die Brandenburger heran und beim 56:57 (26.) drohte die Partie zu kippen. Aber auch Stahnsdorf traf schlecht, und so wollte deren Führung trotz zahlreicher Gelegenheiten nicht fallen. Iserlohn hielt zumindest kämpferisch dagegen, verkrampfte im Abschluss aber immer mehr, und so geriet der letzte Durchgang vollständig zum Ritt auf der Rasierklinge. So dauerte es bis zur 34. Minute, bis die Gäste überhaupt punkten konnten. Jonas Buss nutzte die vierte Freiwurfchance der Waldstädter in diesem Abschnitt. Die zogen noch einmal auf 68:64 davon (35.), konnten den Vorsprung wegen zahlreicher schlechter Wurfentscheidungen nicht mehr ausbauen.

Stattdessen meldeten sich die nicht viel besser treffenden Hausherren zurück und bogen mit einem 73:69-Vorsprung auf die Zielgerade ein. Doch Iserlohn kämpfte und kam vier Sekunden vor Ende nach einem Freiwurf von Toni Prostran und einem verwandelten Rebound von Tanner Graham zum 79:79.

Nach einer TKS-Auszeit und ewig langen Diskussion über die Restspielzeit sah ein Referee ein Foul von Graham an Fülle, der sich die Bonuswürfe nicht nehmen ließ.