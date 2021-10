Kangaroos verspielen möglichen Sieg im Schlussviertel

Foto: Michael May

Iserlohn. Basketball-Zweitligist Iserlohn hat die erste Saisonniederlage kassiert. Das Team von Trainer Dennis Shirvan unterlag bei „Sixers“ mit 85:96.

Im vierten Spiel hat es die Iserlohn Kangaroos erstmals erwischt. Bei den „Sixers“ in Sachsen-Anhalt kassierte der Basketball-Zweitligist die erste Saisonniederlage, die aus Sicht von Trainer Dennis Shirvan mit dem Verweis auf die Statistik keineswegs unverdient war: „Wir hatten 26 Ballverluste, damit kann man eigentlich kein Spiel gewinnen.“



2. Basketball-Bundesliga Pro B: BSW Sixers – Iserlohn Kangaroos 96:85 (25:18/45:44/66:71). Entscheidend war aber auch, dass Iserlohns bislang überragender Neuzugang Tidjan Keita überhaupt nicht ins Spiel fand. Nur neun Punkte schmälern erheblich seine ansonsten glänzende Trefferquote. Als er nach der Halbzeit langsam Fahrt aufnahm, wurde er schnell wieder ausgebremst, bekam sein drittes und viertes Foul. Für die Zuschauer war die Partie mit zahlreichen Führungswechseln zweifellos ein an Spannung kaum zu überbietendes Spektakel. Die begeisternden Zuschauer brachten den „Sixers-Dome“ zum Beben.

Trotz der langen Anreise fanden die Kangaroos nach einer kleinen Warmlaufphase gut ins Spiel, ehe bei einer eigenen 15:14-Führung die Sixers mit zehn Punkten in Serie den Grundstein legten, um das erste Viertel noch für sich zu entscheiden. Iserlohn schaffte aber wieder den Anschluss, jedoch konnte sich keine der beiden Mannschaften absetzen. Iserlohn gewann zwar mit 26:20 das zweite Viertel, die Gastgeber gingen aber trotzdem mit einem Punkt Vorsprung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit schien dann das Pendel bei einem Ach-Tore-Vorsprung (59:67) endgültig zugunsten der Kangaroos zu kippen. Die Iserlohner versuchten den Ball mehr unter den Korb zu bekommen, was zunächst auch gut funktioniert hatte. Doch immer wieder leisteten sie sich einfache Ballverluste, gestatteten den Gastgebern leichte Punkte, so dass sie den Ausgang offen halten konnten.

Nach drittem Viertel führen die Kangaroos noch mit 71:66

Mit einer 71:66-Führung gingen die Iserlohner in den letzten Abschnitt, verloren nun aber komplett die Kontrolle. Die Konzentrationsschwächen nutzten die Sixers, angeführt vom Litauer Lukas Kazlauskas, zur Wende. Mit neun Punkten bis zum 79:73-Zwischenstand trug er maßgeblich dazu bei, dass die Kangaroos in dieser Saison erstmals als Verlierer das Parkett verlassen mussten. Über 89:77 und 90:80 steuerte das Team aus Sachsen-Anhalt seinem dritten Saisonsieg entgegen.

Sixers: Rahn (5/1), Friederici (21/3), Kazlauskas (17), Warner (9), Rungby (1), Sievers (10/2), Rapieque (4), Antunovic (13/1), Ozike (2), Danes (10/2), Papenfuß, Urbansky (6).

Kangaroos: J. Dahmen (7/1), Hübner (15), Möller (12), Keita (9), Prostran (13/2), R. Dahmen (4), Loch (14/2), Buss (4), Dizdar (3/1), Francisco (4), Marei.





Spielverlauf: 7:6 (3.), 7:11 (5.), 14:15 (7.), 24:15 (10.), 27:29 (12.), 37:34 (16.), 40:40 (19.), 47:48 (22.), 52:58 (25.), 72:73 (33.), 86:74 (38.).





Feldwurfquote: 45% - 57% - Freiwürfe: 19/24 = 79% - 29/35 = 85%. - Rebounds: 30 – 32. - Ballverluste: 10 – 26. Fouls: 27 – 27. Zuschauer: 300.





Dennis Shirvan (Trainer Iserlohn): „Wir haben zu viele leichte Fehler gemacht. Mit 26 Punkten kann man eigentlich kein Spiel gewinnen. Es war verwunderlich, dass wir trotzdem mit keiner guten Leistung die Chance hatten. Wir haben uns aber immer wieder selber wehgetan. Deshalb haben die Sixers dieses Spiel letztlich verdient gewonnen. Es ist ärgerlich, wenn man mit leeren Händen wieder nach Hause fährt. Aber es ist noch alles okay, weil wir drei von vier Spielen gewonnen haben. Jetzt bereiten wir uns intensiv auf die nächste Partie vor.“

