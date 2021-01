Kangaroos wollen Außenseiterchance nutzen

Iserlohn Völkel-Team muss beim Tabellenvierten Düsseldorf vor allem defensiv zulegen.

Wieviel positive Energie hat der schwer erkämpfte Sieg gegen Stahnsdorf bei den ProB-Basketballern der Iserlohn Kangaroos freigesetzt? Eine Antwort auf diese Frage erhoffen sich alle Beteiligten bei den Waldstädtern vom heutigen Auftritt bei den ART Giants in Düsseldorf.

Beim Team aus der Landeshauptstadt läuft es in dieser Saison besser als es in der Aufstiegsserie 2019/20 der Fall war. Derzeit befindet sich die Mannschaft auf dem vierten Platz, hat zwei Siege mehr als der Tabellenachte aus Iserlohn auf dem Konto. In den letzten zehn Partien feierten beide Kontrahenten übrigens jeweils fünf Siege. Den Unterschied macht der bessere Start der Düsseldorfer, die mit diesem Schwung auch die erste Partie in der Waldstadt gewannen.

Da hatte das Team der Kangaroos allerdings noch ein anderes Gesicht. Moritz Hübner fehlte verletzt, Faton Jetullahi, in der letzten Saison Düsseldorfs „Spieler des Jahres“, gehörte noch nicht zum Iserlohner Team. Die Partie bestimmte seinerzeit das in fast allen Spielen herausragende Trio Mavin/Gulley/Mikutis. Viel Erfahrung bringt zudem der im ersten Vergleich fehlende Center-Routinier Schick mit.

„Das ist schon ein starkes Team. Als einzige Mannschaft haben die Düsseldorfer bislang Bochum geschlagen. Sie spielen schnell und athletisch“, so Kangaroos-Trainer Stephan Völkel. In jedem Fall werde eine Leistung am oberen Limit benötigt, um dort zu bestehen. „Letztlich ist es eine Frage der Intensität, ob wir dagegen halten können“, sagt der Coach, der sich aber von der verbesserten personellen Ausstattung einiges verspricht.

„Mit Hübner sind wir in der Verteidigung variabler, und Jetullahi dürfte heiß sein, denn die Düsseldorfer wollten ihn am Saisonende nicht mehr haben“, weiß Völkel, der auf seine stärkste Besetzung zurückgreifen kann. Zum Erfolg in der Landeshauptstadt sollen überdies verschiedene Verteidigungsvarianten beitragen.

ART Giants Düsseldorf – Iserlohn Kangaroos

Sa., 19 Uhr, Comenius-Gymnasium

Kangaroos: Jetullahi, J. Dahmen, Francisco, Prostran, Hübner, Graham, Möller, Buss, Dizdar, R. Dahmen, Marei, Schneider.

Letzte Resultate Kangaroos: 94:93 n.V. (H) Stahnsdorf, 66:105 (A) Wedel. – Letzte Resultate Giants: 72:68 (H) BSW Sixers, 92:96 (A) Bochum.

Gesamtbilanz Giants: 3 Spiele, 1 Sieg, 2 Niederlagen. – Saison 2019/20: 89:90 (A), 98:73 (H). – Hinspiel: 81:94.