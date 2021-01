Toni Prostran und die Kangaroos treten gegen die EN Baskets aus Schwelm an.

Basketball Kangaroos wollen einen guten Start in wichtige Phase

Iserlohn. Derby in Schwelm zum Auftakt von drei Partien binnen acht Tagen. Gegner allesamt Konkurrenten im Play-off-Kampf.

Gegen keinen Konkurrenten haben die Basketballer der Iserlohn Kangaroos in der 2. Basketball-Bundesliga ProB häufiger gespielt, gegen kein Team ist die Rivalität größer. Wenn die Waldstädter heute zum Derby in Schwelm antreten, dann ist es bereits das zwölfte Aufeinandertreffen um Meisterschaftspunkte in den letzten sieben Jahren.

Dass die Serie der Kangaroos gegen den ewigen Kontrahenten stark positiv ist, spielt im Hier und Jetzt aber nur eine untergeordnete Rolle. Die Realität dieser Partie sagt vielmehr, dass es ganz konkret um die Play-off-Teilnahme für die beiden Tabellennachbarn geht. Schwelm ist nach der deutlichen Niederlage im Nachholspiel in Bitterfeld bei den BSW Sixers auf Platz acht zurückgefallen, Iserlohn als Neunter aus den Play-off-Rängen gerutscht.

Dieser Rückschlag lässt sich für das Team von Trainer Stephan Völkel nun in einer Partie korrigieren, denn mit einem Sieg würde man an den Schwelmern vorbeiziehen, da man auch das Hinspiel dank des Last-Minute-Korbes von Youngster Elias Marei gewonnen hat. Beiden Teams, die voraussichtlich komplett antreten können, gemeinsam ist aktuell eine gewisse Unbeständigkeit, so dass die Tagesform über den Ausgang entscheiden dürfte.

Stephan Völkel fordertIntensität und Aggressivität

Bei den Gastgebern sind eine ganze Reihe von Akteuren zu beachten. Vorneweg ist es Spielmacher Montrael Scott, der gegen Iserlohn regelmäßig zu großer Form aufläuft. Bestens bekannt in der Waldstadt sind die Fähigkeiten von „Drei-Punkte-Zar“ Nikita Khartchenkov, aber auch 2,21 Meter-Center Daniel Mayr ist nur schwer zu stoppen.

Fast gebetsmühlenartig fordert Kangaroos-Coach Völkel deshalb Intensität und Aggressivität bei seinem Team ein. Ein 0:13-Start wie zuletzt gegen Itzehoe dürfte in einer vermeintlich engen Partie gegen Schwelm schon eine kaum korrigierbare Hypothek sein.

Darüber hinaus wäre ein guter Start der Iserlohner in die englische Woche mit den weiteren Spielen in Stahnsdorf (Mittwoch) und gegen Bernau (Samstag) sehr hilfreich. Blickt man auf die Tabellenpositionen aller drei Gegner, ist es nicht vermessen, von einer „Woche der Wahrheit“ zu sprechen.

EN Baskets Schwelm - Iserlohn Kang.Sa., 19.30 Uhr, Baskets DomeKangaroos: Jetullahi, J. Dahmen, Francisco, Prostran, Hübner, Graham, Möller, Buss, Dizdar, R. Dahmen, Marei, Schneider.Letzte Kangaroos-Spiele: 81:91 Itzehoe (H), 92:84 Düsseldorf (A). - Letzte Resultate Baskets: 67:85 BSW Sixers (A), 92:71 Hamburg (H). - Gesamtbilanz gegen Schwelm: 11 Spiele, 8 Siege, 3 Niederlagen. - Saison 2019/20: 79:92 (A), 90:96 (H). - Hinspiel: 85:83.