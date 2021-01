Kangaroos wollen Tabellenzweiten fordern

Iserlohn. Erfahrene und offensivstarke Itzehoe Eagles sinnen auf Revanche für Hinspielschlappe in Iserlohn.

Zum zehnten Mal stehen sich die beiden Kontrahenten im Kampf um Punkte am heutigen Samstag gegenüber. In der Matthias-Grothe-Halle gastiert dann der Tabellenzweite der 2. Basketball-Bundesliga ProB, Itzehoe Eagles, der aber nur vier Zähler mehr auf dem Konto hat als die als Achter geführten Waldstädter.

Dass dieser Gegner Qualitäten hat, steht außer Frage. Der letztjährige Hauptrundenmeister kam allerdings schwer in die Gänge, verlor unter anderem auch das Hinspiel gegen die Iserlohner trotz komfortabler Pausenführung. Danach folgten jedoch fünf Siege in Serie, und erst vor 14 Tagen in Münster gab es wieder eine knappe Niederlage. Zuletzt waren die Eagles spielfrei, weil sich Bernau in Quarantäne befand.

Erfahrener Gegner mitstarken Einzelspielern

Die Mannschaft des langjährigen Bundesligaspielers Pat Elzie ist sehr erfahren. US-Top-Korbjäger Hooper führt das Team, ist fünftbester Schütze der Liga und hat einen Zähler mehr auf dem Konto als Iserlohns Tanner Graham. Unbedingt zu beachten sind aber auch Boksic, Zazai oder der bundesligaerfahrene Stückemann. Auch Center Kolo punktet häufig und führt mit T. Möller und Kröger, alle sind um die 2,10 Meter groß, die lange Garde unter den Körben an. Itzehoe setzt auf Offensive, erzielt 90 Punkte in Schnitt, und holt die meisten Offensivrebounds.

„Die Zeit, in der Spiele 60:70 ausgingen, ist vorbei. Dennoch kommt es darauf an, dem Gegner jeden Korb so schwer wie möglich zu machen“, sagt Iserlohns Coach Stephan Völkel. Er erwartet, dass Itzehoe einige Läufe in diesem Spiel haben wird. „Aber wir müssen sehen, dass es nur zwei oder drei anstatt fünf oder sechs sind“, so der Trainer weiter, für den der Schlüssel zum Sieg in der Defensive liegt.

Erneut können die Kangaroos komplett in diese Partie gehen. Die Vorbereitung am Spieltag beginnt mit dem Corona-Test am Morgen. Fällt der bei allen Beteiligten negativ aus, gibt es das Signal nach Schleswig-Holstein, und der Tross der Eagles kann starten. Ein interessantes Spiel dürfte es allemal werden, und nach zuletzt zwei Siegen in Folge ist auch das Selbstbewusstsein der Gastgeber wieder da.

Iserlohn Kangaroos – Itzehoe Eagles

Sa., 19.30 Uhr, Matt.-Grothe-Halle

Kangaroos: Jetullahi, J. Dahmen, Francisco, Prostran, Hübner, Graham, Möller, Buss, Dizdar, R. Dahmen, Marei, Schneider.

Letzte Resultate Kangaroos: 92:84 (A) Düsseldorf, 94:93 n.V. (H) Stahnsdorf. – Letzte Resultate Eagles: 81:85 (A) Münster, 111:70 (H) Hamburg. - Gesamtbilanz gegen die Eagles: 9 Spiele, 5 Siege, 4 Niederlagen. – Saison 2019/20: 67:73 (H), 60:79 (A). – Hinspiel: 105:95.