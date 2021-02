Karsten Mende und die neue Lebensqualität

Iserlohn. Der langjährige Roosters-Manager fühlt sich zwei Jahre nach seinem Schlaganfall in der Zuschauerrolle wohl.

In einer normalen Saison hätte er sich vermutlich ganz gut auf der voll besetzen Tribüne in der Menge verbergen können. In der laufenden DEL-Serie, die nur einen sehr begrenzten Kreis von Zutrittsberechtigten in der Halle am Seilersee zulässt, fällt es natürlich auf, wenn Karsten Mende ein Roosters-Spiel verfolgt. „Aber ich habe absolut keine Funktion und freue mich, dass ich aus alter Verbundenheit dabei sein kann“, wehrt der langjährige Manager alle Spekulationen ab, er könne im Klub wieder mitmischen. „Dazu wäre ich gar nicht in der Lage, ich bin berufsunfähig“, fügt er gleich hinzu.

Womit automatisch der zweite Weihnachtstag des Jahres 2018 in den Fokus rückt. Ein schwerer Schlaganfall veränderte sein Leben radikal, aber über die wegen massiv eingeschränkter Bewegungsfähigkeit sehr schwierigen ersten Tage will er heute gar nicht mehr reden. Er strahlt Zuversicht aus. „Mir geht es gut, eigentlich sogar besser als vor dem Schlaganfall.“ Damals war er ständig auf der Überholspur unterwegs, gönnte sich nicht die notwendigen Regenerationsphasen und fühlte sich schon lange vor jenem 26. Dezember nicht mehr gesund. Gerade deshalb ist er jetzt sehr vorsichtig und handelt strikt nach den Empfehlungen der Ärzte.

Wenn man ihm heute gegenübersitzt und sich unterhält, merkt man keinen Unterschied zu Zeiten, als er voll im Geschäft war. Und das passt zu Mendes Versicherung, Glück gehabt zu haben. Aber auch nach mehr als zwei Jahren sind regelmäßige Reha-Maßnahmen unerlässlich, und er geht davon aus, dass ihn diese sein Leben lang begleiten. Motorische Einschränkungen spürt er beim Greifen, er berichtet von sporadischen Schwindelgefühlen und Konzentrationsschwächen. Doch der 53-Jährige ist weit davon entfernt, ein Klagelied anzustimmen.

Er genießt den neu gewonnenen Freiraum mit deutlich mehr Zeit für die Familie, freut sich über die berufliche Entwicklung seiner Kinder Milena und Jonas und hat viel Freude an dessen eineinhalbjähriger Tochter Elli. Wie viel Zeit bliebe wohl für die Enkelin, wäre er noch Roosters-Manager?

Heute bleibt für Eishockey nur noch eine Nebenrolle

Heute ist er nicht mehr auf Eishockey fixiert, ihn interessieren auch andere Bereiche. Wie die Politik. Ganz aktuell beschäftigt ihn während der Corona-Pandemie das Thema Impfen. „Die Politik hat in den ersten Monaten einen guten Job gemacht, aber dabei hat sie versagt. Es ist doch ein Witz, dass wir in Iserlohn noch kein Impfstraße haben.“ Jetzt hat er die Zeit, sich umfassend zu informieren, aber natürlich arbeitet er auch täglich daran, einen guten Fitnesszustand zu erhalten. Spaziergänge stehen neben den Reha-Maßnahmen auf dem Programm, und irgendwann will er auch wieder Motorradfahren.

Nach seinem Besuch in der Eissporthalle kann er Fragen zum Thema Roosters natürlich nicht entkommen. Karsten Mende lobt zunächst den großen Einsatz der Geschäftsstelle im Vorfeld der Saison sowie das Engagement der Gesellschafter und bescheinigt seinem Nachfolger Christian Hommel „einen tollen Job“ bei der Zusammenstellung des Kaders. „Ich fiebere nach wie vor mit“, betont er. Aber alles andere würde nach 17 Jahren in der sportlichen Leitung am Seilersee auch überraschen.

Eine erneute Aufgabe im DEL-Klub ist kein Thema

Die aktuelle Mannschaft gefällt ihm, aber Ryan O’Connors Fehlen wertet er als echte Schwächung. Als er am letzten Freitag beim Spiel gegen Köln auf der Tribüne saß, sah man, dass er sich zuweilen Notizen machte. Ist er also doch nicht bloß in der Zuschauerrolle? „Wenn man mich fragt, helfe ich gern. Aber ich habe hier sicher nicht irgendeine Beraterfunktion“, stellt Mende klar. Auch Klubchef Wolfgang Brück wischt alle Comebackspekulationen vom Tisch. „Es ist wunderbar, dass Karsten so weit wiederhergestellt ist. Wir wären dumm, wenn wir bei seiner Erfahrung nicht mit ihm reden würden, aber allein verantwortlich ist Christian Hommel.“

Dem Ex-Manager tun die Besuche an alter Wirkungsstätte gut, auch wenn er heute versichert, seinen einstigen Job nicht zu vermissen. „Ich stand damals immer im Mittelpunkt, und diesen Stress werde ich mir nie mehr antun. Was mir fehlt, ist die Atmosphäre in der Kabine, das Gespräch am Rande.“ Und er bedauert es, dass die Fans nicht in die Halle dürfen. „Für mich war es früher immer ein schönes Gefühl, wenn die Leute nach tollen Roosters-Spielen mit einem Lächeln aus der Halle gingen. Hoffentlich kommt das bald wieder.“