Kein Grund für eine deutliche Schelte

Iserlohn. Für Kangaroos-Manager Michael Dahmen waren die Itzehoe Eagles letztlich ein zu starker Gegner.

Zum Leidwesen der Iserlohn Kangaroos haben die Itzehoe Eagles am Samstag ihren Ruf als Mannschaft der Stunde in der zweiten Basketball-Bundesliga ProB wieder aufpoliert und sich gleichzeitig für die Hinspielniederlage revanchiert.

Michael Dahmen, Manager der Iserlohner, ist in der jüngeren Vergangenheit nach verloren gegangenen Spielen auch mal deutlich geworden. Diesmal stellte er fest, dass „die bessere Mannschaft verdient gewonnen hat“. Mitentscheidend für den Ausgang des Spiels (81:91) sei die deutliche physische Überlegenheit der Holsteiner gewesen, doch Dahmen sah noch mehr Gründe: Einen „miserablen Start“ des eigenen Teams, Leistungsträger, die insgesamt unter ihren Möglichkeiten blieben, und die Bewertung einiger Körperkontakte durch die Schiedsrichter. „Ich sage nicht, dass die Schiedsrichter Schuld an der Niederlage sind, aber die Auslegung war bei Itzehoe etwas großzügiger.“

Als die Kangaroos Anfang Dezember das Hinspiel 105:95 gewannen, war Toni Prostran mit 26 Punkten der überragende Mann. Auch Tanner Graham (20) und Alexander Möller (19) waren glänzend aufgelegt. Nun wurden sie vom Gegner aus dem Spiel genommen oder sie fanden ihren Rhythmus nicht. Das Trio kam zusammen auf lediglich 17 Punkte. „Das passiert“, sagte Dahmen verständnisvoll.

Erfreulich war, dass diese Probleme durch ihre Mitspieler kompensiert wurden, so gut es eben ging. Alleine Joshua Dahmen sorgte für 17 Punkte, Moritz Hübner steuerte 16 Punkte bei, und Faton Jetullahi traf jeden seiner drei Dreierversuche. Überhaupt: Dass sich die Mannschaft nach dem Auftakt mit 0:12 Punkten wieder in die Partie zurückkämpfte, rechnete ihr der Manager hoch an.

„Die Tabelle sieht zwar nicht so gut aus aber davon lassen wir uns nicht verrückt machen. Wir müssen jetzt die Spiele gegen die Teams in unserer Reichweite gewinnen, dazu gehört auch Schwelm.“ Die EN Baskets sollen die Kangaroos am nächsten Samstag empfangen.