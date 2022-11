Kein Punkt für Iserlohner Eishockey-Nachwuchs

Iserlohn. Die U 17 des Iserlohner EC hält im ersten Spiel gegen Krefeld gut mit, doch dann folgt eine derbe Niederlage.

Ohne Punkt blieb das U17-Team der Young Roosters in den beiden Westduellen gegen den Krefelder EV. Wie schon eine Woche zuvor in Berlin konnten die Iserlohner das Samstagspiel ausgeglichen gestalten, während man im Spiel am Sonntag chancenlos blieb. Artur Grass, der den erkrankten Trainer Sebastian Jones hinter der Bande vertrat, räumte Krefelds Überlegenheit unumwunden zu. „Das war ein Klassenunterschied. Sie waren uns in allen Belangen überlegen. Sie sind biologisch einfach weiter, körperlich und läuferisch stark und haben gute Schüsse“, so der Coach nach dem 1:9 am Sonntag.

In Spiel zwei kommt der Einbruch nach 30 Minuten

Wie schon tags zuvor lagen die Young Roosters nach dem ersten Drittel mit zwei Toren zurück und verkürzten zur „Halbzeit“ auf 1:2. „Weil Krefeld Druck machte, wollten wir es über die langen Pässe versuchen. Wir hatten drei oder vier gute Situationen.“ Doch die Hoffnung auf einen Punktgewinn machte der KEV keine Minute später mit einem Doppelschlag innerhalb von 49 Sekunden zunichte. Die Moral beim IEC, der auf Leon Bußmann verzichten musste, ging daraufhin in den Keller. Was Krefeld eiskalt ausnutzte. Mit dem durchaus möglichen 2:4 wäre vielleicht das Selbstvertrauen wieder zurückgekommen, doch stattdessen erhöhten die Gäste auf 5:1.

Im Schlussdrittel kontrollierte der KEV die Partie, die Young Roosters hielten zumindest kämpferisch dagegen, so dass es am Ende wenigstens nicht zweistellig wurde.

Nah an einem Punktgewinn war man dagegen am Samstagabend. „Schade, wir haben wir gut gespielt und hatten unsere Momente. Teilweise hatten wir sogar mehr vom Spiel“, berichtete Grass. Während es bei Fünf gegen Fünf ein Spiel auf Augenhöhe war, entschied Krefeld die Partie allein im Powerplay für sich. Vier Minuten vor Schluss besaß Daniel Geiger mit seinem Alleingang die Chance zum 3:3, er scheiterte aber am Krefelder Torhüter und ärgerte sich mächtig. Für die U17 steht wegen der Länderspielpause die nächste Partie erst wieder am 18. November gegen Köln an.

Iserlohner EC - Krefelder EV 1:9 (0:2, 1:3, 0:4). IEC-Tor: 1:2 (30:45) Hausfelder (Geiger, Radionovs) - SM: 10/6

Iserlohner EC - Krefelder EV 2:3 (0:2, 1:0, 1:1). IEC-Tore: 1:2 (37:17) Bußmann, 2:3 (41:35) Nash (Korobov, Budzier) - SM: 10/4

Iserlohner EC: Kuklok (Sa.), Blumenkamp (So.) – Hausfelder, Hahn; Rahlenbeck, Schoof-Kristensson; Bastian, Deimann; Ritsche – Geiger, Bußmann (Sa.), Kronhardt; Propst, Radionovs, Korobov; Bathe, Budzier, Garshin; Simons, Nash, Altvater.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe