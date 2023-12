Kein Sieg zum Jahresabschluss für die U12 vom TuS Iserlohn

Am dritten Spieltag der Hallensaison in Soest blieb die U12 des TuS Iserlohn sieglos.

Am dritten Spieltag trafen die U12-Hockeyspieler des TuS Iserlohn zum Jahresabschluss vor Weihnachten in Soest auf den THC Münster II, Eintracht Dortmund und den THC Münster I.

Klare Niederlage gegen den Tabellenführer

Gegen den Tabellenführer THC Münster II hielten die Iserlohner zu Spielbeginn konzentriert dagegen, in der Offensive konnte sich das Team jedoch wenig in Szene setzen. Münster drückte massiv auf den Führungstreffer, der kurz vor der Halbzeit dann auch gelang. Nach der Pause bot sich das gleiche Bild: Keeper Humpert hielt seine Farben zunächst noch im Spiel, doch ein Doppelschlag brachte die Entscheidung. Die Iserlohner ließen nun die Köpfe hängen und kassierten noch einen weiteren Treffer zum 0:4 Endstand.

Gegen den Tabellenzweiten aus Dortmund lief es zunächst besser, aber eine Strafecke konnten die Waldstädter nicht zur Führung nutzen. Dortmund hatte zwar mehr vom Spiel, doch die Abwehrspieler machten ihre Sache gut und so ging es torlos in die Halbzeitpause. Auch nach dem Wechsel hatten beide Teams Chancen, doch die Eintracht ging in Führung und als der TuS alles nach vorne warf, um den Ausgleich zu erzielen, führte ein Konter zur Entscheidung und das Spiel ging mit 0:2 ebenfalls verloren.

Unentschieden zum Abschluss gegen THC Münster I

Zum Abschluss holten sich die Iserlohner aber dann gegen den THC Münster I einen mehr als verdienten Punkt. Paul Roels brach den Bann und erzielte die Führung, die der TuS mit in die Halbzeit nahm. Nach Pass von Max Kruse stand erneut Paul Roels goldrichtig und klinkte zum 2:0 ein. Die Vorentscheidung schien gefallen, doch ein Abspielfehler führte zum Anschlusstreffer. Kurz darauf glich der THC sogar aus. Beide Teams wollten im Anschluss noch den Sieg, doch es blieb bei der verdienten Punkteteilung.

TuS: Humpert, M.Kruse, Pelzing, Knauer, Luck, Roels, L.Kruse, Schulte

