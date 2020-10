Eishockey Kein Start der DEL am 13. November

Iserlohn. Nach Telefonkonferenz der Klub-Gesellschafter wird ein Start Mitte Dezember anvisiert.

Nach einer mehrstündigen Telefonkonferenz haben die Gesellschafter der 14 Klubs der Deutschen Eishockey-Liga am Nachmittag Fakten geschaffen. Es wurde beschlossen, dass die Saison nicht wie geplant am 13. November starten kann. DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke: „Das Ziel ist, einen Saisonstart in der zweiten Hälfte des Dezembers zu realisieren.“

Ausschlaggebend für diese Entscheidung sind die nach wie vor fehlende Planungssicherheit für die DEL-Clubs im Zusammenhang mit den Vorgaben der Politik, maximal 20 Prozent der Zuschauerkapazität zuzulassen sowie die dadurch bedingten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die einen Saisonstart in rund sechs Wochen nicht möglich machen.

„Wir haben stets sehr deutlich und transparent kommuniziert, dass wir unter den aktuellen Vorgaben sowie mit der Unsicherheit, ob und in welchem Umfang die nötige finanzielle Unterstützung für die Clubs kommt, nicht in die Saison starten können. Daran hat sich bis heute leider nichts geändert. Von daher war diese Entscheidung alternativlos, auch wenn sie uns sehr schwer fällt“, sagt Gernot Tripcke.

Die Clubs haben sich ebenso darauf verständigt, dass bis spätestens Mitte November weitere Entscheidungen zum Saisonablauf getroffen werden. Erklärtes Ziel ist, unter bis dahin hoffentlich positiveren wirtschaftlichen Bedingungen, einen Saisonstart in der zweiten Dezemberhälfte zu realisieren. „Alle Beteiligten sind sich über die außergewöhnlich schwierige Situation bewusst. Wir werden weiter alles dafür tun, dass wir in die neue Saison starten können“, so Tripcke weiter.