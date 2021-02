Keine Eile mit O’Leary-Nachfolge

Jason O’Leary und Brad Tapper (re.) beim Gedankenaustausch am Rande eines Spiels.

Iserlohn. Ist Brad Tapper ein Kandidat? Christian Hommel sieht noch keinen Druck.

Den Empfang kann man sich herzlicher vorstellen. Das Schweizer Nachrichtenportal „Watson“ stimmt Jason O’Leary, den künftigen Trainer der SCL Tigers Langnau, darauf ein, die am schwächsten besetzte Mannschaft der Liga zu übernehmen, die für die nächste Saison mit vier ausländischen und vier einheimischen Spielern ergänzt werden müsse. Ansonsten brauche sich der neue Coach keinen Wintermantel zu kaufen. Zur Verpflichtung schon über eine schnelle Entlassung zu spekulieren, ist ziemlich starker Tobak.

Dass es O’Leary wieder in die Schweiz zieht, kann Roosters-Manager Christian Hommel gut nachvollziehen. „Das ist eine riesige Chance für ihn, und das Gesamtpaket ist schon gut.“ Damit meint er nicht zuletzt den familiären Aspekt und die Nähe zu den beiden Söhnen. Hommel betont, dass O’Leary durch seine Arbeit in Iserlohn seinen Marktwert wohl gesteigert habe, und diese soll auch bis zum Saisonende weiterlaufen.

Was passiert, wenn jetztdie Erfolge ausbleiben?

Aber zu den Gesetzmäßigkeiten des Geschäftes gehört es, dass ein ausscheidender Trainer Probleme bekommen kann, wenn Erfolge ausbleiben. Und dass die Roosters ihre Nachverpflichtungen nicht getätigt haben, um am Ende Sechster oder Siebter zu werden, liegt auf der Hand. Dass O’Leary zuletzt durch den Wechsel der Angriffsformationen Kritik erntete, dürfte den Blick auf die Leistungen der Mannschaft in den kommenden Spielen besonders schärfen.

Schon vor Saisonbeginn wurde gemutmaßt, dass der Klub Brad Tapper mit der Absicht als Co-Trainer verpflichtete, ihn als O’Leary-Nachfolger aufzubauen. Ob es zu einem Probelauf schon in dieser Saison kommt, falls die nächsten Ergebnisse unbefriedigend ausfallen? Hommel will davon nichts wissen. „Wir haben auch mit Tapper einen Plan, aber mehr gibt es dazu jetzt nicht zu sagen.“ Er sieht keinen Zeitdruck bei der Trainerentscheidung für die kommende Saison und will sich lieber ganz auf die laufende Serie und das angestrebte Ziel Play-off-Teilnahme konzentrieren.

Auch zu Weiterverpflichtungen aktueller Kaderspieler hält er sich bedeckt. „Ich habe natürlich meine Vorstellung, aber das Budget für die nächste Saison liegt noch nicht fest.“ Der Manager ergänzt in diesem Zusammenhang, dass auch viele Spieler derzeit lieber abwarten und noch nicht unterschreiben wollen. „Wir haben erst 15 Spiele absolviert und sollten uns auf das konzentrieren, was jetzt vor uns liegt.“