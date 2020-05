Klubs zwischen Euphorie und Ungewissheit

Die Fußballer von Borussia Dröschede und des SV Deilinghofen/Sundwig scheinen den Aufstiegen in die Westfalen- und Bezirksliga einen großen Schritt näher gekommen zu sein, nachdem der Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW) empfohlen hatte, wie die zur Zeit noch unterbrochene Saison 2019/20 abschließend gewertet werden sollte (wir berichteten). Wird der Empfehlung gefolgt, dürften zudem die stark abstiegsbedrohten Bezirksligisten ASSV Letmathe und Sinopspor Iserlohn in der Liga bleiben. Bessere Nachrichten hätte es aus heimscher Sicht also nicht geben können, oder? Wir haben uns beim genannten Quartett erkundigt und ein durchaus unterschiedliches Stimmungsbild erhalten.

„Man wird sehen, wo die Reise hingeht, wir befinden uns ja immer noch im Raum der großen Spekulationen“, sagt Eckhard Hoffmann, Sportlicher Leiter des ASSV. Der Verein leidet bekanntlich sehr unter der momentanen Situation. Die Absage des Osterfeuers, und die drohenden Ausfälle von Kilianskirmes und Brückenfest bedeuten empfindliche Einnahmeverluste. „Die wirtschaftliche Tragweite ist noch nicht abzusehen. Es wird sich noch herausstellen, welcher Weg für uns der beste ist“, ergänzt Hoffmann.

Die einzige Sorge gilt der Staffelbildung

Optimistischer ist Frank Schulte, der stellvertretende Vorsitzende des SV Deilinghofen/Sundwig. Denn egal welche der drei in Frage kommenden Wertungsoptionen gezogen werden – die Mannschaft wäre Meister der Kreisliga A. Sie war Herbstmeister, ist aktuell Tabellenführer und stünde auch ganz oben, wenn die Tabelle nach einer Quotientenregel neu berechnet werden würde. „Wir sind guter Dinge, dass wir aufsteigen dürfen, schließlich stehen die Zeichen nicht schlecht. Aber die Zusammensetzung der Ligen könnte noch spannend werden.“ 20/21 soll es 14 statt zwölf Bezirksligastaffeln geben, und noch weiß niemand, ob eine der neuen Staffelgrenzen nicht Iserlohn und Deilinghofen voneinander trennt. Schulte hofft natürlich, dass es nicht dazu kommt, sondern dass echte Derbys ins Haus stehen.

Euphorie und Tatendrang herrschen bei Sinopspor, wo die Planungen ganz auf die Bezirksliga ausgerichtet sind. Sezgin Albayrak, der Vorsitzende des aktuellen Vorletzten, erläutert: „Natürlich haben wir uns gefreut, es war ja unser Ziel, die Liga zu halten. Jetzt können wir bei Null anfangen, wissen aber bereits, was in dieser Spielklasse auf uns zukommt. Die Ausgangssituation ist gut.“ Mit Talenten aus unserer A-Jugend und externen Verstärkungen soll eine schlagkräftige Mannschaft aufgebaut werden, die in der neuen Runde mithalten kann. Auch auf Vorstandsebene werde man sich breiter aufstellen. Gespräche mit Trainerkandidaten laufen ebenfalls.

In Dröschede sind die Gefühle zwiespältig. Zwar ist der Vorstand mit Blick auf den möglichen Aufstieg der Männermannschaft in die Westfalenliga „hoffnungsvoll optimistisch“, aber dass die Frauen, die nach dem Betriebsunfall im vergangenen Sommer mit aller Macht ebenfalls zurück in die Westfalenliga wollten, aus dem Rennen sind, trübt die Stimmung. Erleichterung macht sich dagegen wieder beim Blick auf die A- und B-Junioren breit, denn die belegten in ihren Ligen zuletzt Abstiegsplätze.

Der Vorsitzende Uwe Ginsberg und seine Mitstreiter an der Vereinsspitze standen schon länger in Kontakt mit den Entscheidungsträgern, die Bekanntmachung von Donnerstag war für sie daher keine ganz große Überraschung mehr. Der Sekt steht also weiterhin kühl, zumal noch weitere Unklarheiten beseitigt werden müssen als nur die Frage, wie letztendlich die Abschlusstabelle aussieht, ob nur die Hinrunde gewertet wird, der Stand zum Zeitpunkt der Unterbrechung, oder ob eine Quotientenregelung herangezogen wird. Dass es mehrere Aufsteiger geben wird, glaubt Ginsberg nicht. „Die Entscheidung, die letztendlich getroffen wird, gilt für alle FLVW-Ligen. Und wenn man mal einen Blick auf die erste Staffel der Westfalenliga wirft, wo die ersten sieben Mannschaften mit unterschiedlich vielen Spielen ganz eng beieinander liegen, kommt eigentlich nur noch die Quotientenregelung in Frage.“

„Problem Mittelrhein“ muss noch gelöst werden

Bei der Entscheidungsfindung ist aber nach wie vor der Blick über die Grenzen Westfalens hinaus wichtig. Für Aufsehen sorgten bekanntlich die Vereine des Fußballverbandes Mittelrhein, die sich in einer Umfrage mehrheitlich für eine Fortsetzung der Saison ausgesprochen haben. Die entscheidende Sitzung des westdeutschen Fußballverbandes, unter dessen Dach die die Fußballverbände Westfalens, sowie des Nieder- und Mittelrheins vereint sind, verspricht Diskussionsstoff.