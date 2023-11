Kodang Gym Letmathe glänzt beim Deutschlandpokal

Hohenlimburg 45 Mal sind Kampfsportler des Kodang Gym Letmathe beim international besetzten Tang Soo Do-Deutschlandpokal auf dem Podest gelandet.

Die Letmather hatten einen enorm kurzen Anreiseweg, schließlich ging das Turnier „hinterm Berg“ über die Bühne, nämlich in der Elseyer Rundturnhalle. Nach mehreren erfolgreichen Teilnahmen an Meisterschaften im Ausland, wie der Weltmeisterschaft in Orlando, von der neun heimische Teilnehmer 16 Medaillen mit nach Hause brachten, war nun der Tang Soo Do Moo Duk Kwan-Bund Gastgeber beim Deutschlandpokals. Sämtliche Vereine, auch aus dem europäischen Tang Soo Do-Verband wurden eingeladen. In rund 40 Kategorien traten Sportler, unter anderem auch aus den Niederlanden und England, in den Disziplinen Sparring, Hyung (Formenlauf) und Waffen-Hyung im fairen Wettkampf gegeneinander an.

Das Motto dieser Meisterschaft lautete: „Öffne deine Tür für interessierte und interessante Menschen.“ Ein Türstopper in der Form einer tretenden Figur diente als Symbol. Dadurch sollte gezeigt werden, dass jeder willkommen ist, denn jeder trägt mit seiner eigenen Art und Weise dazu bei, etwas zu bewegen. Fairplay und eine familiäre Atmosphäre habe das Motto noch einmal hervorgehoben. Darüber, natürlich aber auch über die zahlreichen Erfolge, freuten sich die Letmather Verantwortlichen und Aktiven. Die Liste der Namen, die es unter die ersten Drei schafften, ist verhältnismäßig lang:

Traditionelle Formen: Platz eins: Kevin Vollmer, Nick Lohrum, Jamie Kuhaupt, Aurelia Garus, Tom Lohrum, Julian Hahn - Platz zwei: Lara-Sophie Thiel, Colin Zinn, Kevin Vollmer, Milo Palermo, Ornella Deliu, Tobias Röttgermann, Gabriel Markus, Louana Spitale, Max Schurwanz - Platz drei: Robin Müller, Zoe Sülberg, Maurice Müller, Liv Kunkowski, Robert Röttgermann, Kiriakos Giannopoulos, Mika Kunkowski

Waffenformen: Platz eins: Robin Müller, Milo Palermo - Platz zwei: Kevin Vollmer, Lara-Sophie Thiel, Nick Lohrum, Jamie Kuhaupt, Zoe Sülberg - Platz drei: Arnis Zeqiri, Jason Zinn

Sparring: Platz eins: Jamie Kuhaupt, Kevin Vollmer, Tobias Röttgermann, Tom Lohrum - Platz zwei: Arnis Zequiri, Robin Müller, Zoe Sülberg, Nevio Palermo, Jason Zinn, Ornella Delliou, Kiriakos Giannopoulous, Carlos Lopez Diaz (Kodang Gym), Manuel Lopez Diaz, Nevio Palermo

