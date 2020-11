Kontinuierliche Aufwärtsentwicklung gerät ins Stocken

Bei den Young Roosters (hier die U9 in Aktion) ruht derzeit der Trainingsbetrieb in der Eissporthalle.

Iserlohn. Bei den Young Roosters ist wegen der geschlossenen Eissporthalle wie im Sommer wieder Individualtraining angesagt.

Das Szenario ist ihnen bekannt, aber auf die Neuauflage hätten sie gern verzichtet. Weil die Tore der Eissporthalle derzeit verschlossen bleiben und Mannschaftstraining ohnehin untersagt ist, beschäftigt sich der Eishockey-Nachwuchs wieder intensiv mit Online-Training. Die in Kurzarbeit befindlichen hauptamtlichen Trainer des Vereins schalten sich mindestens viermal in der Woche mit ihren Schützlingen zusammen und arbeiten gemeinsam am Formerhalt in der eisfreien Zeit.

„Das funktioniert gut, über mangelnde Beteiligung können wir uns nicht beklagen“, sagt Collin Danielsmeier, Chefcoach der U13 und gemeinsam mit Sebastian Jones auch für die U15 verantwortlich. Athletiktraining lässt sich daheim mit kleinen Hilfsmitteln wie Elastikbändern ziemlich problemlos bewältigen, beim Techniktraining mit dem Schläger brauchen die Nachwuchsspieler etwas Platz. Auf vier Quadratmetern, so der ehemalige DEL-Profi, könne man schon einiges bewerkstelligen. „Die Jungs haben sich im Sommer ja bereits mit Straßenpucks oder Kugeln ausgestattet, so dass wir effektiv an der Stocktechnik arbeiten können.“

Danielsmeier sieht sogar einen Vorteil in der Heimarbeit: „Wir Trainer sehen die einzelnen Spieler auf dem Bildschirm und können ganz gezielt Korrekturen vornehmen.“ Außerdem ließen sich die Jugendlichen nicht so leicht ablenken, wie es ansonsten beim Mannschaftstraining doch häufig vorkommt.

Für die Young Roosters ist die Eishockeypause in diesem Monat dennoch ein Schlag ins Kontor. Gegenüber machen Konkurrenten hinken sie zu Saisonbeginn häufig etwas hinterher, weil in Iserlohn das Eistraining später als an anderen Standorten möglich ist. Aber nach den ersten Wochen der Meisterschaftsserie sah man die gewünschte Entwicklung. Und um die geht es die Verantwortlichen. Systematische Ausbildung im Verein, von der Laufschule bis zur U20, kontinuierliche Verbesserung jedes einzelnen Spielers: Das sind Leitlinien, an denen sich alle Trainer orientieren.

„Ich arbeite mit 26 Individualisten, von denen ich jeden einzelnen fördern will“, sagt Danielsmeier. Der Mannschaftserfolg steht dabei nicht über allem, Ergebnisse sind sekundär. So ist es bei den Young Roosters tabu, in engen Spielen im letzten Drittel auf zwei Reihen umzustellen, um die Punkte unter Dach und Fach zu bringen. Es wird langfristig gedacht, womit sich andere Vereine deutlich schwerer tun.

Wichtiger als Spitzenplätze in den Ligen sind den Verantwortlichen am Seilersee die Nominierungen Iserlohner Spieler für Sichtungscamps der Nationalmannschaften. Bei der U16 kommen vier oder fünf Kandidaten aus ihren Reihen. Idealvorstellung ist es, die Nachwuchsspieler durch die einzelnen Altersstufen zu begleiten und möglichst vielen das Rüstzeug für eine Profikarriere mitzugeben. Danielsmeier: „In Düsseldorf kommen bei der U15 vier der fünf Topspieler nicht aus den eigenen Reihen. Das ist bei uns undenkbar.“

Aussteiger wegen Corona werden nicht befürchtet

So problematisch die aktuelle Zwangspause für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Jugendlichen auch ist: Folgenschwer sollte sie nach Einschätzung des Trainers nicht sein. „Das Schlittschuhlaufen verlernt man nicht, und die Jungs sind in dem Alter anpassungsfähig und schnell wieder im Rhythmus, wenn es zurück aufs Eis geht.“ Und dass sich Nachwuchsspieler wegen Corona vom Eishockey abwenden, hält er auch für unwahrscheinlich. „In anderen Sportart sieht es im Moment ja nicht besser aus.“ Wie und wann es weitergeht, vermag derzeit niemand zu sagen. Sicher ist nur, dass auf NRW-Ebene der Betrieb vorerst bis Ende November ruht und dass die in diesem Zeitraum ausfallenden Spiele nicht nachgeholt werden. Auf DEB-Ebene ist nach wie vor der Neustart am ersten Dezember-Wochenende geplant, allerdings werden Relegationsrunden gestrichen und damit der Abstieg ausgesetzt.