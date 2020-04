Kraftakt der Young Roosters für die fünf Sterne

Das Sterneprogramm des Deutschen Eishockey-Bundes zur Nachwuchsförderung verzeichnet im fünften Jahr nach seiner Einführung weitere Fortschritte. Die Anzahl der Klubs, die die Höchstwertung von fünf Sternen erhalten haben, ist um einen auf 13 gestiegen - darunter die Young Roosters. Zu neun Klubs aus der DEL gesellen sich drei aus DEL2, hinzu kommt ein Süd-Oberligist. Fast 60 Vereine sind Teil des Sterneprogramms.

„Es ist für uns ein echter Kraftakt gewesen, im vierten Jahr hintereinander fünf Sterne zu bekommen“, sagt Klaus Schröder, der sportliche Leiter und „Coach der Coaches“ bei den Sauerländern. Und es macht ihn schon ein wenig stolz, dass man wieder die Voraussetzungen erfüllt hat. Die Basiselemente, die zwingend erfüllt sein müssen, um die ersten beiden Sterne zu erhalten, sind Talentsichtung und Grundausbildung sowie im Anschluss der Bereich U13 und U15. Übergeordnet sind die Altersstufen U17 und U20, in denen u. a. Athletik- und Torwarttrainer für die Nachwuchsteams oder eine Internatsanbindung vorzuweisen sind. „Qualität und Quantität des Trainings müssen noch einmal erhöht werden“, sagt Schröder.

Einmal im Monat kommt unangemeldet der Prüfer

Bei der U20 etwa soll das Gros der Mannschaft auch während der Schulzeit am Frühtraining teilnehmen können, als Bonus werden etwaige Nationalspieler angerechnet. Darüber hinaus sind in dieser Stufe Videoanalysen und Teambuildingmaßnahmen obligatorisch.

Zur Abrundung und für den fünften Stern kommen Umfeld und Rahmenbedingungen am jeweiligen Standort auf den Prüfstand. Genügend Trainingszeiten, mindestens acht Monate Eis, Athletiktraining im Sommer: Iserlohn hat es erneut geschafft. Dass es auch ohne eine zweite Eisfläche, die in der Politik von der Tagesordnung verschwunden ist, geklappt hat, erfordert zuweilen einige Zugeständnisse. „Wir müssen beispielsweise um 15 Uhr mit der Laufschule beginnen und sind natürlich davon abhängig, dass man zu dieser Zeit die Kinder schon zur Halle bringen kann,“ erläutert der Chefcoach.

Genügend Eiszeiten anbieten zu können, hat auch eine Schattenseite, und die ist finanzieller Natur. Rund 160.000 Euro zahlen die Young Roosters pro Spielzeit an Eismiete, etwa 70.000 Euro beträgt der Zuschuss der Stadt. Es muss also noch viel Geld vom Verein erwirtschaftet werden, der aber auch auf die Unterstützung der Roosters GmbH bauen kann.

Der Anforderungskatalog umfasst 80 Punkte in fünf Bereichen, und einmal im Monat muss sich jeder Verein auf den unangemeldeten Besuch eines Mitgliedes der Prüfungskommission einstellen. Die wird im übrigen von Ex-Roosters-Coach Uli Liebsch geleitet. Klaus Schröder: „Die Leute kontrollieren die Gegebenheiten vor Ort, beobachten das Training und lassen sich die Trainingspläne zeigen. Aber das ist in Ordnung, und unsere Trainer lernen davon.“

Im Rahmen des Sterneprogramms erhalten die Vereine unterhalb der DEL für ihr Nachwuchsengagement in der Spielzeit 2019/20 insgesamt 851.500 Euro als Prämienausschüttung - eine Steigerung von 73.000 Euro im Vergleich zur Vorsaison. Die beste Benotung aller Klubs erhielten für die Saison 2019/20 die Kölner Haie mit 189 von maximal möglichen 193 Punkten. Aus der DEL haben neben Iserlohn im übrigen auch Berlin, Krefeld, Mannheim, Schwenningen, Augsburg, Ingolstadt und Düsseldorf fünf Sterne erhalten. Die Prüfer haben unter dem Strich eine höhere Qualität bei den Klubs ermittelt.

Ernst Höfner, DEB-Cheftrainer Vereinsbetreuung und Talentbetreuung, hob die positive Entwicklung in der Ausbildung des Nachwuchses hervor. Top-Standorte haben ihr Niveau halten oder sogar ausbauen können, andere durch Anreize und intensive Betreuung einen Schritt nach vorn gemacht.

Die Zielsetzung des Verbandes ist klar: Es sollen mehr Kinder und Jugendliche für Eishockey begeistert werden, und dafür will man die Rahmenbedingungen in den Vereinen schaffen. Aber die Anforderungen werden stetig höher. „Wir sind mit unserer U20 und U17 bundesweit unterwegs, und das ist natürlich ein Kostenfaktor“, sagt Klaus Schröder. Aber er wird mit seiner Crew dafür kämpfen, dass Iserlohn in der Saison 2020/21 den fünften Stern behält. Wann immer diese auch beginnen kann.