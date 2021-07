Kreis Iserlohn verzeichnet trotz Corona mehr Teammeldungen

Iserlohn. 68 Fußball-Seniorenmannschaften wollen in den Kreisligen starten und auch im Nachwuchsbereich stimmen die Zahlen optimistisch.

Eine Portion Unbehagen war schon im Spiel, als der Termin der Mannschaftsmeldungen näher rückte. Auch Horst Reimann, der Vorsitzende des Fußballkreises Iserlohn, musste nach zwei coronabedingt abgebrochenen Spielzeiten einen Aderlass befürchten, aber das Gegenteil ist der Fall. 68 Mannschaften wollen in der kommenden Saison in den diversen Kreisligen starten – eine mehr als vor einem Jahr.

Reimann favorisiert geteiltes A-Liga-Modell

„Und es sieht ganz danach aus, dass es auch beim Nachwuchs keine Einbußen geben wird“, freut sich der Kreischef. Dass er der kommenden Serie dennoch nicht mit ungetrübtem Optimismus entgegensieht, liegt an der nach wie vor ungewissen Planung. Bekanntermaßen favorisiert Reimann eine Aufteilung der Kreisliga A in zwei Gruppen, um im Falle eines erneuten Lockdowns auch mit weniger Spielen zu einer Wertung zu kommen.

Aber bei den Vereinen ist er bisher auf wenig Gegenliebe gestoßen, und auch im Kreis-Fußballausschuss gibt es abweichende Meinungen. Dem Kreisvorsitzenden widerstrebt es, Ende August zu starten und nur zu hoffen, dass es mit der Serie schon gut gehen wird. Er wirbt weiter für eine Aufteilung des 17er Feldes in eine Neuner- und eine Achtergruppe, die nach den letzten Tabellenständen in etwa gleicher Leistungsstärke besetzt werden könnten.

Dabei hat er auch den Bezirksligisten Sinopspor Iserlohn auf der Rechnung. Der will zwar weiter in dieser Klasse starten, doch Zweifel sind angebracht. Reimann macht klar, dass noch eine Weile ein Platz für den türkischen Verein in der A-Liga (als dann 18. Teilnehmer) frei gehalten wird. Dieser hatte offenbar die Möglichkeit einer Spielgemeinschaft mit dem VTS Iserlohn in Erwägung gezogen, die aber nur auf Kreisebene beginnen kann. Und erst wenn sie drei Jahre besteht, ist ein Aufstieg in die Bezirksliga möglich. Deshalb war dieses Modell unter den aktuellen Gegebenheiten nicht praktikabel, und für eine etwaigen Fusion waren die Fristen ohnehin verstrichen. Unabhängig davon, in welcher Form die Kreisliga startet, will der Vorsitzende Vorsorge treffen, dass im Falle einer Zwangspause ein geänderter Wettbewerb starten kann. „Wir werden das in den Durchführungsbestimmungen verankern. Denn oberstes Ziel muss es sein, dass die kommende Saison gewertet werden kann.“

Abstimmung mit Vereinen in Videokonferenz

Reimann plant nun, noch in diesem Monat bei einer Videokonferenz das Meinungsbild der A-Liga-Vereine einzuholen und dann zu entscheiden. Nur im Kreisliga-Oberhaus ist eine Aufgliederung ein Thema, in der B- und C-Liga mit 13 oder 14 Mannschaften pro Staffel sieht er nicht die große Gefahr, dass nicht ausreichend Spiele absolviert werden können, um die Serie am Ende auch zu werten.

