KSB erhält 500.000 Euro zur Verteilung vom Land NRW

Iserlohn. Mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ sollen neue Sportmöglichkeiten geschaffen werden.

Das Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ der nordrhein-westfälischen Landesregierung biegt auf die Zielgerade ein. Auf den letzten Metern hat es nun einige Änderungen gegeben, die für die Vereine, Städten und Gemeinden von großer Bedeutung sind.

So geht es ab jetzt nicht mehr um Sanierungen oder Instandsetzungen, sondern um die Schaffung von modernen Sporträumen unter freiem Himmel – dieses Angebot soll ausgebaut werden. Eine zentrale Rolle nehmen dabei die 54 Kreissportbünde und die Sportverbände der kreisfreien Städte ein. Denn ihnen werden jeweils 500.000 Euro zur Verfügung gestellt, und sie entscheiden auch darüber, wo und wofür das Geld ausgegeben wird.

Landesweit stehen also 27 Millionen Euro zur Verfügung. Aber wo kommen sie her? Es war nicht so, dass NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) das Geld beim Frühjahrsputz in der Staatskanzlei gefunden hat. Als das Programm im Jahr 2019 vorgestellt wurde, war von einem mit 300 Millionen Euro Fördertopf die Rede, doch daraus sollten den Vereinen nur 267 Millionen Euro für die Modernisierung ihrer Sportstätten zur Verfügung gestellt werden. Die Frage, was mit den verbleibenden 33 Millionen Euro geschieht, stellte sich unter anderem der Vorsitzende des Kreissportbundes Märkischer Kreis, Günther Nülle. Nun ist klar: Darin stecken die 27 Millionen Euro, die jetzt an die Sportbünde zur Weitergabe verteilt werden, doch es bleibt ein Rest. „Sechs Millionen Euro werden in die Sportschulen der Fachverbände investiert“, hat Nülle auf Nachfrage erfahren.

Dass er und sein Team nun darüber entscheiden können, was mit den 500.000 Euro geschieht, freut ihn sehr. „Das ist uns gegenüber ein riesiger Vertrauensbeweis, und das zeigt, dass meine Mitarbeiter hervorragende Arbeit geleistet haben. Es ist schon außergewöhnlich, dass in dieser Sache keine staatlichen oder kommunalen Stellen dazwischengeschaltet sind.“ Anders als bisher sind nicht mehr nur die Vereine angesprochen. „Auch die Kommunen, alle Organisationen des Sports wie Stadtsportverbände und gemeinnützige Gesellschaften können einen Förderantrag stellen, ja sogar der KSB selbst“, erklärt Nülle.

Der hiesige KSB hat am Donnerstagabend die Vereine per E-Mail informiert und am nächsten Morgen schon sechs Reaktionen erhalten. Es wird fest davon ausgegangen, dass sich die Zahl noch erhöht. Dass sich Vereine, deren Sportarten in der Halle ausgeübt werden, ausgeschlossen fühlen könnten, ist denkbar. Doch besonders diesen Vereinen soll durch die Förderrichtlinien geholfen werden. Günther Nülle erklärt: „Sport in der Halle wird in der Form, wie wir sie kannten, mittelfristig kaum möglich sein. Deswegen sollen Möglichkeiten geschaffen werden, dass auch Indoor-Sport nach draußen verlegt werden kann. Es geht also auch darum, die Freiluft-Sportstätte anders nutzbar zu machen.

Verschiedene Fragen müssen noch geklärt werden

Einige Unklarheiten gilt es auch noch zu beseitigen. Sie sprach Ralf Horstmann, Leiter des Sportbüros der Stadt Iserlohn, an. „Wie soll sich eine Kommune beteiligen, wo doch nur Projekte bezuschusst werden? In unserem Haushalt steht nicht ein Euro zusätzlich zur Verfügung.“ Eine weitere Frage ist, wie sich Vereine um Zuschüsse bemühen können, denen die heimische Sportanlage gar nicht gehört? Laut Horstmann befinden sich nur die Iserlohner Tennis- und Flugplätze, Reitanlagen, einige Schießstände, und die Freibäder befinden sich von den Freiluft-Sportstätten in Vereinshand.