LAZ setzt Zeichen mit Sprinterabend

Iserlohn. Der erste Wettkampf in Corona-Zeiten hat viele auswärtige Athleten an den Hemberg-Südhang gelockt.

Sie kamen aus Hessen, Ostwestfalen, dem Siegerland, vom Niederrhein, aus dem Ruhrgebiet und der direkten Nachbarschaft, ein Teilnehmer startete als Mitglied der LG Stadtwerke München: 167 Leichtathleten, darunter so viele Auswärtige wie noch nie, begrüßte das LAZ Iserlohn am Freitag am Hemberg-Südhang zu seiner ersten Wettkampfveranstaltung, einem „Sprinterabend mit Rückenwind“, seit Beginn der Corona-Krise.

Dass sie längst noch nicht überstanden ist, war überall zu spüren. Jeder, der das Stadion betrat, wurde mit Namen und Kontaktdaten erfasst, auch das Verlassen wurde schriftlich festgehalten. Und wahrscheinlich war es das erste Mal in der Geschichte der Iserlohner Leichtathletik, dass die Startblöcke nach jedem Start desinfiziert wurden – eine Vorgabe des Deutschen Leichtathletikverbandes. Das LAZ-Organisationsteam mit Klaus Fingerhut an der Spitze tat, was es tun musste, auch wenn es nicht immer nachvollziehbar war. „Nachvollziehen kann ich die Desinfektionspflicht erst recht nicht, wenn ich mir angucke, was bei Hand- und Fußballern los ist. Die berühren doch auch ein- und denselben Ball.“

Viel Zeit, sich darüber zu ärgern, hatte Fingerhut nicht, denn es lauerten zwei Herausforderungen auf sein Team. Da war zunächst das Gewitter, das etwa eine Stunde nach dem Start den Hemberg streifte, und für eine relativ kurze Unterbrechung sorgte, solange am Himmel die Blitze zuckten. Doch damit nicht genug: Der Wind bereitete Sorgen, schließlich sollten ihn die Athleten im Rücken spüren. Dies einigermaßen zu gewährleisten, erwies sich als knifflige Angelegenheit.

Dann gab es ausgerechnet Probleme mit der geliehenen Zielfoto-Anlage, die zwar als zuverlässiger als die Vereinseigene galt, aber dann doch nicht hielt, was sich von ihr versprochen wurde. Immerhin geriet dadurch der Zeitplan nur minimal durcheinander. Er war ursprünglich viel zu großzügig ausgelegt worden. Fingerhut: „Als wir ihn erstellten, durfte noch nicht auf jeder Bahn nebeneinander gelaufen werden. Diese Einschränkung wurde am 31. Juli aufgehoben.“

Vereine und Athleten lechzennach Wettkämpfen

Über die kleinen Schwierigkeiten sahen Trainer, Betreuer und Athleten hinweg. Sie waren einfach nur froh, sich endlich wieder mit ihresgleichen, die nicht derselben Trainingsgruppe angehören, zu messen. Das war über alle Vereinsgrenzen hinweg der Fall. „Von uns haben 17 Starter die Chance genutzt, sich endlich wieder zu bewegen, und darüber, dass wir dazu nur in die Nachbarstadt fahren mussten, sind wir natürlich auch froh. So kommen wir nachher wieder schnell nach Hause“, sagte Andreas Wittenburg, der als Iserlohner für den TSV 1860 Hagen als Trainer tätig ist.

Aus der Tatsache, dass die Wettkampf-Freude auf Athletenseite groß war, machten Julia Hoffmann und Sven Windhusen kein Geheimnis. Beide starteten für das LAZ, aber daran, wann das zuletzt der Fall war, konnte sich Julia Hoffmann, die in der Altersklasse U20 über 100 und 200 Meter mitmischte, kaum noch erinnern. „Dass wir zuhause starten dürfen, ist natürlich ideal“, sagte sie. Sven Windhusen gewann der Corona-Zwangspause sogar noch etwas Positives ab. „Ich war wegen einer schweren Knieverletzung ein Jahr lang außer Gefecht gesetzt. Diesen Rückstand konnte ich jetzt natürlich gut aufholen.“