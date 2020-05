Lean Bergmann profitiert vom schwedischen Sonderweg

Göteborg/Iserlohn. Der NHL-Stürmer und frühere Iserlohner weilt in Göteborg, weil dort Eistraining möglich ist.

Lean Bergmann trainiert wieder auf dem Eis. Seit dem vergangenen Wochenende weilt der NHL-Stürmer der San José Sharks und frühere Roosters-Angreifer in Göteborg, wo er einen längeren Aufenthalt plant. Während in Nordrhein-Westfalen seit Montag die Sportstätten langsam öffnen dürfen und erst ab dem 30. Mai wieder Kontaktsportarten erlaubt sind, gibt es in im Land des Eishockey-Weltmeisters von 2018 solche Beschränkungen nicht.

„Schweden ist derzeit wohl das einzige Land, in dem man normal auf dem Eis trainieren kann. Hier ist alles wie immer. Man könnte meinen, es gibt Corona gar nicht“, berichtet der 21-Jährige. Knapp zwei Monate nach der coronabedingten Unterbrechung der NHL-Saison suchte Bergmann nach Möglichkeiten, um wieder mit dem Eistraining zu beginnen. Ende März erfolgte zunächst die kurzfristige Rückkehr aus Kalifornien in seine Heimat Iserlohn. Seither hielt er sich mit Lauftraining und Krafteinheiten fit.

Nun ging es nach über 50 Tagen Abstinenz wieder aufs glatte Parkett, und das Training plante er rein privat. „Aus meiner Zeit bei Frölunda Göteborg kenne ich dort alles. Ich habe ich ein paar alte Kumpels angeschrieben und das mit denen kurz organisiert.“ Über Amsterdam ging es am vergangenen Wochenende per Flugzeug nach Göteborg. „Eiszeiten und gutes Training“, beschreibt Lean Bergmann kurz und knapp das tägliche Pensum. Natürlich unter Einhaltung der geltenden Vorsichtsmaßnahmen.

Die Trainingsgruppe ist ein Mix aus Cracks der NHL, AHL, NCAA und der beiden höchsten schwedischen Ligen SHL und Allsvenskan. Darunter sind bekannte Akteure wie Torhüterlegende Henrik Lundqvist (New York Rangers), Stürmer Kevin Fiala (Minnesota Wild) oder Verteidiger John Klingberg (Dallas Stars). Und eben Lean Bergmann. Ein kurzes Intermezzo soll der Schweden-Trip für ihn nicht sein. „Ich bleibe solange hier, bis die aktuelle Saison wieder weitergeht oder die neue Saison startet.“

Wann das sein wird, ist weiterhin unklar. Die NHL hat noch keinen Plan dazu veröffentlicht, auch nicht für den Beginn der kommenden Spielzeit. Nur die AHL schuf Fakten und erklärte am Montag die Saison 2019/2020 für beendet. „Hier in Schweden hat man perfekte Bedingungen. Da macht es keinen Sinn, zwischendurch nach Hause zu kommen, wenn die Fitnessstudios geschlossen sind und es kein Eis gibt“, stört sich Lean Bergmann nicht an dem unklaren Zeitplan.