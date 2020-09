Lehrstunde für Paul Freiers Elf

Iserlohn. Fußball, Nachwuchs-Westfalenligen: C-Junioren des FC Iserlohn lassen dem VfL Theesen keine Chance.

In krassem Gegensatz zueinander standen die Auftaktspiele der beiden Fußball-Nachwuchsteams des FC Iserlohn in ihren Westfalenligen. Während die B-Junioren auf Schalke unter die Räder kamen, stürmten die C-Junioren gleich an die Tabellenspitze.

Fußball, B-Junioren-Westfalenliga: FC Schalke 04 (U16) - FC Iserlohn 8:2 (3:0). FCI-Trainer Paul Freier weiß genau, weshalb seine Mannschaft beim Saisonauftakt diese deutliche Niederlage kassierte. „Weil wir mit Furcht in die Partie gegangen sind. Und für einige war die Intensität sicher zu hoch.“ Schwächen machte Freier auch in Eins-gegen-Eins-Situationen aus. Hoffnung keimte in der 45. Minute auf, als Petros Kioutsoukis das 1:3 erzielte. „Aber direkt nach dem Anstoß hat Schalke zum vierten Mal getroffen. Danach sind wir mental direkt zusammengebrochen“, schilderte Freier, der weiß, was jetzt zu tun ist. „Dieses Spiel müssen wir schnell abhaken.“ In der Schlussminute traf erneut Kioutsoukis zum Endstand.

FCI: Tillmann; Tiemann, Özcelik, Brömmelmeier (16. Ince), Ortoulidis, Cinar (56. Seferaj), Sacharenko (56. Köksal), Kioutsoukis, Weinrich, Kulczynski (41. Asemota).

C-Junioren-Westfalenliga: VfL Theesen - FC Iserlohn 0:5 (0:3). Iserlohns Trainer Dominik Starke freute sich über den hohen Sieg zum Saisonstart und eine ordentliche Leistung. Unter anderem wurde Torwart Arjan Binakaj kein einziges Mal ernsthaft geprüft. Spielerisch und hinsichtlich der Chancenverwertung sah Starke aber noch Luft nach oben. „Wir haben konsequent angefangen, nach dem 2:0 aber zunächst an Fahrt verloren.“ Amin Bouchra (3.) und Suto Suto (7.) erzielten die frühen Tore. Kurz vor der Pause erhöhte Leon Tenkhoff auf 3:0, die eingewechselten Fabio Huckschlag (59.) und Jason Klundt (67.) stellten das Endergebnis her.

FCI: Binakaj; Drees (36. Schlinger), Bouchra, Brömmelmeier, Rettig, Benfer, Zaibel (52. Klundt), Uzunoglu, Tenkhoff, Suto (45. Barunke), Asemota (36. Huckschlag).