Leidenschaft verdrängt alle Widrigkeiten

Es war eine glückliche Fügung, dass Manfred Hellmann an jenem Sonntag im November 1970 den Frühschoppen in einer Letmather Gaststätte geplant hatte. Denn dort fanden sich etliche fußballbegeisterte Frauen zusammen, die durch das ein paar Tage zuvor vom DFB aufgehobene Verbot des Frauenfußballs geradezu elektrisiert waren. Ihr Recht auf gemeinschaftliches Kicken wollten sie schnellstmöglich in die Tat umsetzen. Schließlich hatte die Jugendabteilung des ASSV einige Monate zuvor bei einem Besuch in Dänemark live miterlebt, dass Frauenfußball in anderen Ländern schon längst zur Normalität gehört.

Am 8. November 1970 wurden in Letmathe Nägel mit Köpfen gemacht und die Frauenabteilung des ASSV offiziell ins Leben gerufen. Es war die erste im heimischen Raum. Hugo Orlean, der langjährige Platzwart im Waldstadion, übernahm das Traineramt, und auch für Manfred Hellmann endete der Frühschoppen mit einer unerwarteten Aufgabe. „Ich war für alles Schriftliche zuständig“, erinnert sich der 77-Jährige. Und damit waren nicht nur alle Formalia gemeint, die ein Fußball-Spielbetrieb mit sich bringt. Hellmann versorgte auch gleich die Presse mit Informationen über die ASSV-Fußballerinnen und verewigte alle Veröffentlichungen, Berichte über besondere Aktivitäten und natürlich zahlreiche Fotos in diversen Alben. Weil er sich bis 1995 für den Frauenfußball beim ASSV engagierte, kam einiges zusammen.

Wenn er von der Anfangsphase des Frauenfußballs berichtet, löst das bei manchem Zuhörer ungläubiges Staunen aus. Frauen durften in den ersten Jahren im Winterhalbjahr nicht auf dem Feld spielen, erst 1973 wurde es ihnen gestattet. Spielgerät war ein kleinerer Ball als bei den Männern, Stollenschuhe waren verboten, und gekickt wurde über 35 Minuten pro Halbzeit.

Etwas suspekt schien den Verbandsoberen Frauenfußball immer noch zu sein, und Manfred Hellmann spürte die Skepsis auch im eigenen Verein. „Ich musste unterschreiben, dass wir keine Ansprüche an den Hauptverein stellen. Um uns hat sich damals niemand gekümmert, aber immerhin durften wir unsere Mitgliedsbeiträge behalten.“ Die Letmatherinnen starteten dennoch durch.

Eine ASSV-Legende mit über 600 Spielen

Zunächst in der Halle, dann im März 1971 mit dem ersten Freiluftspiel gegen Hemer 32. Von den Aktivitäten wurde dank Manfred Hellmann regelmäßig berichtet, so dass immer mehr interessierte Spielerinnen anklopften. So lernte er über den Fußball auch seine Ehefrau kennen. Erika Hellmann hatte in der Jugend schon gern mit den Jungs gekickt und freute sich, diesen Sport endlich organisiert in einer Mannschaft zu betreiben. „Als die Abteilung gegründet wurde, war ich sofort Feuer und Flamme“, berichtet die 78-Jährige, deren Stammplatz zwischen den Pfosten war.

In Letmathe wurde sie zu einer Fußball-Legende, denn für den ASSV bestritt sie über 600 Spiele und beendete erst mit 56 ihre aktive Laufbahn - gezwungenermaßen. Da brach sie sich das Sprunggelenk und hängte die Fußballschuhe an den Nagel. „Sonst hätte ich bis 60 gespielt, fit genug war ich eigentlich.“

Fußball wurde zur großen Leidenschaft des Ehepaares Hellmann, das maßgeblich für den Aufschwung der ASSV-Frauen sorgte. Und das ging nur mit viel Idealismus, weil die Unterstützung überschaubar blieb. „Wir mussten Spielerinnen an den Trainingstagen oft fahren, weil deren Eltern diesen Sport überhaupt nicht gut fanden“, erinnert sich Manfred Hellmann. Er arbeitete als kaufmännischer Angestellter, seine Frau als Goldschmiedin, und beide besaßen ein Auto. Das war ein Segen für die Abteilung, denn nicht selten transportierten die Hellmanns die komplette Mannschaft zum Spiel. „Das war nicht in Ordnung, aber was sollten wir machen.“

Früh entwickelten die Letmatherinnen eine besondere Vorliebe für Hallenturniere, bereits 1973 sicherten sie sich bei den Westfalenmeisterschaften den dritten Platz. Und die Basis wurde nach und nach breiter, erst recht ab 1976 mit einer Mädchenmannschaft. Zusammen mit Petra Auffenberg machte Erika Hellmann in diesem Jahr den Trainerschein, so dass es an qualifizierter Betreuung nicht mangelte

Sportlich ging es weiter aufwärts, Spielerinnen wie Marion Orlean oder die Kriewaldt-Schwestern Linda, Renate und Doris waren Kennern der Szene ein Begriff. 1979 durfte der Aufstieg der Frauen in die Landesliga gefeiert werden, damals die höchste Klasse im Verbandsgebiet. Zwei Jahre später, als die Verbandsliga eingeführt wurde, misslang den 98erinnen der Sprung auf die nächsthöhere Ebene nur knapp. Statt dessen ging es bald abwärts, 1986 fand sich der ASSV gemeinsam mit Hemer, Ihmert und Hennen in der Bezirksliga wieder.

Pokalspiel gegen Meister TSV Siegen ein Highlight

Ehe zwei Jahre später das Landesliga-Comeback gelang, gab es im Waldstadion ein absolutes Highlight. Der amtierende deutsche Meister TSV Siegen, mit der späteren Bundestrainerin Silvia Neid, war zum Landespokalspiel zu Gast und gewann vor 300 Zuschauern mit 10:0. Manfred Hellmann hat solche Ereignisse natürlich dokumentiert. Auch die große Feier zum 20-Jährigen Bestehen.

Als das Vierteljahrhundert in Letmathe erreicht wurde, waren die Hellmanns nicht mehr dabei. Es gab interne Unstimmigkeiten, und die Torhüterin spielte bis 1996 noch für den TSV Ihmert. Danach wechselten beide endgültig in die Zuschauerrolle, und dabei ist es bis heute geblieben. Frauenfußball gab es nach dieser Ära aber noch lange beim ASSV, ehe mit dem Abstieg aus der Bezirksliga 2017 das endgültige Aus vorgezeichnet war. Bis zum großen 50-jährigen Jubiläum haben die Pioniere von einst nicht durchgehalten, Idealisten wie damals sind eben rar geworden.