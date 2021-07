Letmather Ausgabe von „Sport im Park“ bricht eigene Rekorde

Letmathe. Im Volksgarten wird ab kommendem Montag mehr Programm als jemals zuvor angeboten

Theoretisch könnte der Start jetzt schon erfolgen. Denn während Mitarbeiter des Märkischen Stadtbetriebs Iserlohn/Hemer am Montagmorgen mit Pflegearbeiten im Letmather Volksgarten beschäftigt gewesen sind, haben sich am Rondell unter dem Zunftbaum Mitarbeiter des Kreissportbundes getroffen und gemeinsam mit Vertretern einiger Förderer das Programm für die vierte Auflage von „Sport im Park“ vorgestellt.

Zu ihrer Überraschung stand sogar schon die Holzhütte, in der während der knapp vierwöchigen Veranstaltungsreihe benötigte Utensilien gelagert werden. Der KSB-Vorsitzende Günther Nülle war dabei, natürlich auch Monika Hermanns, die Cheforganisatorin von „Sport im Park“, und aus den Reihen der Unterstützer erschienen Sascha Will (Sportbüro), Judith Miklis (Stadtmarketing), Mike Kowalski (Stadtwerke), Michael Haupt (Sparkasse) und Beatrix Schönekeß (IGW).

Sechs Vereine sorgen für die Programmfülle

Los geht es aber erst am kommenden Montag, 19. Juli, und das gleich mit einem Kurs, den es in den vorangegangenen Jahren nicht gegeben hat. „Hallo Wach“ steht auf dem Programm. Es handelt sich dabei um ein Angebot des TuS 06 Dröschede, bei dem „schwungvoll in den Tag“ gestartet werden soll. Die Dröscheder sind einer von sechs Vereinen, die das Programm gestalten. Außerdem sind der Letmather TV, der TuS Iserlohn, der TV Oestrich, der SC Hennen und der Taekwondo-Klub TSL 2000 an „Sport im Park“ beteiligt. Vereinsunabhängig bietet die ausgebildete Übungsleiterin Daniela Plogmann zwei Veranstaltungen an. Während das Kräftigungs- und Entspannungsprogramm „Pilates“ inzwischen weitläufig bekannt sein dürfte, bedarf „Down Under“, das sie am 21. Juli erstmals anbietet, einer Erklärung. Es handelt sich dabei um ein Beckenbodentraining, das längst nicht nur junge Mütter ansprechen soll.

Zu „Sport im Park“ hat der KSB wieder eine Broschüre herstellen lassen, die natürlich eine Programmübersicht und Erläuterungen zu den einzelnen Angeboten enthält. Es handelt sich dennoch um das ausführlichste Übersichtswerk in der Geschichte der Reihe, denn situationsbedingt wurden auch Hygiene- und Verhaltensregeln dargestellt.

Zum zweiten Mal steigt „Sport im Park“ unter Pandemiebedingungen. „Wir wissen zwar, dass man an keinem sichereren Ort als an der frischen Luft Sport treiben kann, trotzdem haben wir uns entschieden, Bestimmungen festzulegen, die strenger gefasst sind als es die aktuelle Corona-Schutzverordnung vorschreibt“, berichtet Nülle. Zu anderen Teilnehmern soll unter anderem Abstand eingehalten werden, obwohl das Kontaktsportverbot aufgehoben wurde. Und beim Betreten und Verlassen des Veranstaltungsbereichs wird um das Tragen einer Schutzmaske gebeten.

Es läuft im Prinzip wie im vergangenen Jahr. Damals durfte Monika Hermanns feststellen, dass die Teilnehmerzahlen 2020 gegenüber 2019 mindestens konstant geblieben, in vielen Bereichen sogar gestiegen sind. „Die Erfahrungen des vergangenen Jahres machen uns Mut. Ich bin überzeugt davon, dass es auch diesmal gut wird, wenn die äußeren Bedingungen stimmen.“ Sie spricht damit das Wetter an, auf das bislang immer Verlass war, während der Sommer 2021 schon einige regenreiche Tage hatte.

Günther Nülle will erfahren haben, dass es ab der kommenden Woche trockener werden soll. Der KSB-Vorsitzende weist aber auf zwei große Vorteile des Volksgartens hin: „Wenn die Sonne knallt, spenden die Bäume Schatten, und wenn es regnet, bleibt es unter ihnen am längsten trocken. Geeignetes Wetter wäre wichtig, Immerhin steht nicht weniger als ein Rekordprogramm mit 100 Terminen insgesamt und 24 verschiedenen Angeboten an. Im vergangenen Jahr waren es 75 Termine bei 17 verschiedenen Angeboten.

Erstmals gibt es zwei Angebote zur gleichen Zeit

Möglich wurde das durch Parallelveranstaltungen – eine Idee, die Monika Hermanns schon 2020 ausprobieren wollte, dann aber froh war, dass „Sport im Park“ aufgrund von Corona überhaupt ausgerichtet werden durfte. Zu Kombinationen im Programm kommt es zumeist dann, wenn ein Angebot für Kinder ansteht. Beispiel Kinderturnen: Zeitgleich zu diesen Terminen können die Begleitpersonen unter anderem an Faszienpilates oder Yoga teilnehmen.

