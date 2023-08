Letmather TV empfängt Handball-Elite beim Sauerland-Cup

Die A-Jugend des Letmather TV misst sich in der Vorrunde beim Sauerland-Cup in der heimischen Humpferthalle mit drei Bundesligisten.

Letmathe. Beim Sauerland-Cup der SG Menden tritt der Letmather TV erneut als ein Gastgeber des Turniers an. Diese Spiele finden in der Humpferthalle statt.

Bei einem der hochkarätig besetzten Handball-Nachwuchs-Turniere Deutschlands, die von der SG Menden Sauerland Wölfe ausgerichtete 33. Auflage des Sauerland-Cups, können die Besucher die Stars von morgen hautnah erleben. Bei der männlichen und weiblichen A- und B-Jugend ist die deut-sche Handball-Elite vom 19. bis 20. August bei dem Turnier vertreten.

Wie schon in den vergangenen Jahren steht Bezirksligist Letmather TV den Organisatoren wieder hilfreich zur Seite. Weil 64 Mannschaften in vier Konkurrenzen an den Start gehen, reichen die Kapazitäten der sechs Mendener Spielorte nicht aus. So wird die Vorrunde der A-Jugend wieder einmal in der Humpferthalle ausgetragen.

Heimspiel für LTV-A-Jugend in Vorrunde

In der Vorrunden-Gruppe 9, wo auch zweimal 18 Minuten für jede Partie angesetzt sind, trifft der von Bernd und Tobias Heidasch sowie Faruk Brahimi betreute LTV gleich auf drei Bundesligisten und zwar die SG Hamburg-Nord, die HSG Lemgo und den TV Nieder-Olm. Anwurf der ersten Partie ist bereits um 8.45 Uhr. „Wir wollen als Oberligist Hecht im Karpfenteich spielen und die Großen ein bisschen ärgern“, erklärt Bernd Heidasch.

Da sich alle Mannschaften für die Zwischenrunde qualifizieren, sind die Letmather am Sonntag in der Sporthalle Bösperde gesetzt. Die Vorrunden-Resultate werden für die zweimal 25 Minuten laufenden Partien übernommen. Die Zwischenrunden-Gruppen K und L gehen an diesem Tag in der Humpferthalle über die Bühne (erster Anwurf 8.30 Uhr). Die jeweils beiden besten Teams qualifizieren sich für das Achtelfinale. Die Finalspiele finden am Sonntag ab 15.30 Uhr in der Kreissporthalle Menden statt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe