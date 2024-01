Letmather TV: So verlief das Duell gegen das Schlusslicht

Letmathe Auf dem Papier sollte das Duell von Bezirksliga-Spitzenreiter Letmather TV gegen Schlusslicht TV Arnsberg eine klare Sache sein.

Nach sechswöchiger Punktspielpause kam Handball-Bezirksligist Letmather TV nur schwer in Tritt. Spielerischen Glanz vermisste die ansehnliche Kulisse. Dank der überragenden Leistung von Torhüter Tristan Mertins fuhr das Team von Adam Klein zwei Punkte gegen Schlusslicht TV Arnsberg ein.

Handball-Bezirksliga: Letmather TV – TV Arnsberg 28:25 (15:13). Als der LTV in der Startphase noch in Rückstand lag, vermeldete Hallensprecher Andre Schmitwilken die überraschende Niederlage von Verfolger Wittener TV bei DJK Bösperde II (29:32). Dieses Resultat gab aber keinen zusätzlichen Schub. War es eher eine zusätzliche Last? Denn der Auftakt misslang – 4:8 (11.). Auch das Schiedsrichtergespann Pelz/Pühl (TV Lössel) hatte seinen Anteil daran.

„Wir haben in der Abwehr gut gearbeitet, aber im Angriff viel zu viel verworfen“, stellte der LTV-Trainer klar. Dem Tabellenführer, der neben Bastian Börner (Urlaub) kurzfristig auf die erkrankten Noah Bujak, Björn Münzner und Keeper Lou Schmidt sowie Leo Pfeil (Bänderriss) verzichten musste, unterliefen nicht nur jede Menge Abspielfehler.

Nach Auszeit kommt Bewegung in die Partie

Nach der überfälligen Auszeit kam endlich Bewegung in die Szenerie. Beim Spiel Erster gegen Zehnter, der als Tabellenletzter personell auch sein Päckchen tragen musste, waren nun die Rollen klar verteilt. Die Hausherren starteten mit Unterstützung von Tristan Mertins, der auch einen Rapude-Siebenmeter parierte, die Aufholjagd. Nun lief der Ball schnell durch die Reihen, selbst in Unterzahl wurde erfolgreich abgeschlossen. In nur elf Minuten lag der LTV mit drei Treffern in Führung – 11:8 (23.). Doch Ruhe und ein klarerer Vorsprung stellten sich nicht ein.

Zweite Hälfte bleibt zähe Angelegenheit

Die zweite Hälfte blieb über 16:15 (34.), 17:17 (36.), 20:18 (44.), 22:20 (53.) eine zähe Angelegenheit für den Spitzenreiter. Da bestimmten Kampf und Krampf das Bild. Aber die Paraden von Keeper Tristan Mertins und Tobias Heidaschs Tore verhinderten ein böses Erwachen. Ein Sonderlob vonAdam Klein gab es für den Haupttorschützen Tobias Heidasch. „Er hat heute eine starke Leistung gezeigt.“ Während die erleichterten Letmather noch ein „Spitzenreiter-Tänzchen“ auf das Parkett legten, wurde in der Arnsberger Kabine dem verständlichen Frust mit Pizza begegnet.

LTV: Mertins (Nierhoff); C. Temp (3), Heidasch (11/3), Hoffmann (5), Fischer (2), Müller (2), Ilsen (2), Prodehl (3), Rath, Brandt, Dudczak.

