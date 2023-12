Liga-Konkurrent des FC Iserlohn erwägt sofortigen Rückzug

Iserlohn Zwölf Spieler und das Trainerteam haben dem Hombrucher SV den Rücken gekehrt. Die Gründe liegen im finanziellen Bereich.

Fußball-Westfalenligist Hombrucher SV, Ligakonkurrent des FC Iserlohn, steckt offenbar in großen Schwierigkeiten. Einem Bericht der „Ruhr Nachrichten“ zufolge sind bei den Dortmundern drei Großsponsoren abgesprungen, was zur Folge hat, dass der Kader, mit dem der Aufsteiger die Hinrunde und das erste Spiel der Rückserie bestritten hat, nicht mehr zu finanzieren ist. Trainer Karim Bousaker und sein Assistent Jonas Acquistapace, einst Profi beim VfL Bochum, sind schon von Bord gegangen – gemeinsam mit zwölf Spielern.

Es heißt, Spieler und Trainer hätten die Kürzung der vereinbarten Aufwandsentschädigung um 50 Prozent nicht akzeptiert. Über diesen Einschnitt soll der Vorstand erst auf der Jahreshauptversammlung Anfang des Monats informiert haben, was vielen Akteuren missfiel. Die ausstehenden 14 Rückrundenspiele sollen nur in Angriff genommen werden, wenn ein konkurrenzfähiger, neuformierter Kader zur Verfügung steht. Dem Bericht zufolge soll es in diesen Tagen eine weitere Vorstandssitzung geben.

Dem FC Iserlohn droht der Verlust von sechs Punkten

Der Hombrucher SV überwintert mit 16 Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz, vom rettenden Ufer trennen ihn lediglich vier Tore. Ein Rückzug des Klubs hätte auch Auswirkungen auf den FC Iserlohn – der hat bislang als einziges Team zweimal gegen Hombruch gespielt und beide Partien gewonnen. Die sechs Punkte würden aus der Wertung genommen werden. Die drei Teams, die vor dem FCI überwintern, würden nur drei Punkte verlieren.

