Die Rhönradturnerinnen des Letmather TV blicken auf einen erfolgreichen Wettkampf in Bielefeld zurück.

Rhönradturnen Lina Russello schrammt knapp am Sieg vorbei

Letmathe. Auch wenn es ganz knapp nicht zu einem Sieg gereicht hat kehren die Rhönrad-Turnerinnen des Letmather TV erfolgreich aus Bielefeld zurück.

Beim zweiten Kaderpokal im Rhönradturnen in Bielefeld sammelte der Letmather TV wichtige Qualifikationspunkte. An den insgesamt drei Kaderpokalen im westfälischen Turnerbund kann man Ranglistenpunkte für den Deutschland-Cup sammeln. Die besten sieben je Altersklasse dürfen dann im September am vierten und letzten Kaderpokal teilnehmen. Dort wird entschieden, wer den Westfälischen Turnerbund beim Deutschland-Cup vertreten darf.

Die größte Gruppe in Bielefeld war die Altersklasse der Elf- bis Zwölfjährigen mit 35 Teilnehmern. Hier zeigte Lina Russello eine routinierte Kür und freute sich am Ende des Tages über Platz zwei. Auch Kiyara Schramm konnte sich Quali-Punkte sichern und freute sich über Platz sechs. Es folgten: 13. Luana Wohn, 23. Leonie Neuhaus, 24. Mia Mahner. Schramm startete zudem erstmals im Zusatzwettkampf Sprung, wo sie mit Platz drei direkt auf dem Treppchen landete.

Auch die jüngeren Mädchen der AK 9/10 zeigten bereits Nervenstärke und tolle Übungen. Emma Hersing belegte Platz zwölf, Finja Schillig Platz 15. In der AK 15/16 mussten die Mädchen einen Zweikampf aus den Disziplinen Gerade und Sprung turnen. Hier erreichte Maria Russello mit dem dritten Rang ebenfalls das Treppchen.

Joithe freut sich über Platz vier

Wieder einmal beeindruckende Küren zeigten die Turnerinnen der AK 19/24. In einem starken Teilnehmerfeld belegte Julia Joithe Platz vier, es folgten Luna Plum auf Platz sieben und Isabelle Kreisel direkt dahinter. In der AK 25+ freute sich Sandra Thomas über Platz vier.

