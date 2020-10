Livestream und virtuelle Tickets

„Wir müssen es so nehmen, wie es ist“, ringt Michael Dahmen, Geschäftsführer der ProB-Basketballer der Iserlohn Kangaroos um Fassung. Gleichzeitig macht er keinen Hehl aus seinem Unverständnis für die weitreichenden Entscheidungen der Regierung zur Corona-Problematik im Hinblick auf den weitgehenden Lockdown des Sports.

Die Zweitliga-Korbjäger aus der Waldstadt können demnach zwar ihre Saison fortsetzen, spielen aber zunächst im November unter Ausschluss der Öffentlichkeit. „Das ist für uns besonders bitter, weil wir da gleich drei Heimspiele haben“, macht Dahmen deutlich und verweist darauf dass diese Einnahmequelle - insgesamt 750 zahlenden Zuschauer hätten im November kommen können - nun auch versiegt ist.

Riesiger Aufwand für ein nun hinfälliges Hygienekonzept

„Ich hatte ehrlich gesagt nicht mit dieser Einschränkung gerechnet, denn 250 Leute verlieren sich in der großen Halle. Bedenklicher finde ich es, wenn 70 Kinder in einem Bus zur Schule fahren“, sagt Michael Dahmen. „Es trifft die Falschen“, verweist er auf ein ausgeklügeltes Hygienekonzept, das mit riesigem Aufwand umgesetzt wurde.

Froh ist Dahmen darüber, dass beim ersten Heimspiel gegen Düsseldorf der Probelauf des Livestreams funktioniert hat. 200 Nutzer schauten den Stream live, bis jetzt sind 1200 Zugriffe registriert worden. Gerade in der nächsten Partie in eigener Halle gegen Schwelm dürfte das ein gefragtes Medium sein. „Wir denken darüber nach, ob es eine Bezahlschranke geben wird“, verrät Dahmen.

Der Geschäftsführer wäre froh, wenn er eine solche Einnahmequelle generieren könnte. Aus den einzelnen Hilfsprogrammen des Bundes ist bislang erst wenig Geld geflossen, zumal sich die Bedingungen derzeit ständig verändern. „Wir denken aktuell auch darüber nach, virtuelle Tickets zu verkaufen. Das wollten wir ursprünglich zwar nicht, doch jetzt geht es um jede Einnahmemöglichkeit.“

Neben der Finanzierung des Profi-Basketballs in Iserlohn geht es für Michael Dahmen derzeit aber auch darum, die entsprechenden sportlichen Voraussetzungen zu schaffen. So ist zu klären, ob die Kangaroos im November weiter trainieren können. „Ich gehe davon, aber das muss natürlich genehmigt werden“, so Dahmen. Morgen sollen die Iserlohner in Sandersdorf in Sachsen-Anhalt bei den BSW Sixers spielen. Ob beide Vereine frei von jeglichen Corona-Verdachtsfällen sind, wird erst kurzfristig festgestellt. Erst nach einem klärenden Gespräch mit den Gastgebern treten die Waldstädter die Reise an.