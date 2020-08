LTV will ersten Schritt machen

Letmathe. Die Handball-A-Jugend startet in die Aufstiegsrunde zur Bundesliga.

Für die Handball-A-Jugend des Letmather TV fällt am heutigen Freitagabend der Startschuss zur Bundesliga-Relegation. In der „ausverkauften“ Humpferthalle ist die SG Menden Sauerland Wölfe zu Gast (Anwurf: 20 Uhr). Schon am Samstag steht die zweite Partie bei SGSH Schalksmühle Dragons auf dem Programm.

LTV-Trainer Artur Rath, der personell keine Sorgen zu beklagen hat, schätzt die Lage richtig ein. „Wir wollen mit einem Sieg den Grundstein für den Gruppensieg legen. Die Mendener haben erfahrene Spieler im Kader, die teilweise schon mit der Drittliga-Mannschaft trainiert haben. Wir haben Respekt, aber keine Angst.“

Die Letmather bauen in erster Linie auf ihre Offensivkraft, die sie schon in der abgebrochenen Saison unter Beweis gestellt haben. Sie wollen dabei aber die Abwehrarbeit keineswegs vernachlässigen. Ein besonderes Augenmerk gilt den beiden Kreisläufern Müller und Hinzpeter. Ansonsten lässt sich Rath nicht in die Karten schauen, meint aber: „Wir können unser System während des Spiels schnell ändern, falls es in die falsche Richtung läuft.“ Das große Interesse am Live-Erlebnis Handball hat dafür gesorgt, dass innerhalb kürzester Zeit die nach dem Hygiene-Konzept für 126 Zuschauer zugelassene Humpferthalle ruck zuck ausverkauft war. Eine Abendkasse wird daher gar nicht erst öffnen. „Wir brauchen die Unterstützung unserer Fans“ stellt Rath klar. Zu normalen Zeiten hätten sicherlich 500 Zuschauer das Team unterstützt.

Rath hat folgenden Kader nominiert: Bock, Katthagen; Rath, Bartmann, Haak, Voß, Vorhoff, Dörmann, Surowka, Weber, Schroth, Blanke, Lazin, Quittmann, Brückner, Figge.