Maskenpflicht für Zuschauer von Sportveranstaltungen

Der SSV Kalthof setzte die Mundschutzpflicht bereits am vergangenen Sonntag um, als es gegen Sinopspor Iserlohn um Punkte in der Fußball-Bezirksliga ging.

Iserlohn. Die seit Samstag gültige Verordnung hat sich noch nicht überall herumgesprochen. Informationen sind teilweise irreführend.

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen steigt, die Schutzmaßnahmen werden verschärft, Auswirkungen auf das sportliche Wettkampfgeschehen bleiben dabei natürlich nicht aus. Beinahe täglich werden seit Ende vergangener Woche von verschiedenen Stellen Verordnungen veröffentlicht, die Aktiven und Zuschauern eigentlich deutlich machen sollen, was rund um eine Sportveranstaltung erlaubt oder verboten ist.

Beim genaueren Hinsehen zeigt sich aber, dass die Veröffentlichungen teilweise irreführend sind, vor allem was das dauerhafte Tragen einer Maske angeht. Davon konnte daher am Wochenende auf den Fußballplätzen keine Rede sein, zumindest nicht flächendeckend. Wir haben einen Blick auf die Schutzverordnung des Landes NRW, Mitteilungen des Märkischen Kreises, des Fußballkreises Iserlohn sowie der Städte Iserlohn und Hemer geworfen, wie sie am Dienstag im Internet nachzulesen waren.

Das ist beim Land zu lesen: „Außerhalb des Zuschauerplatzes ist eine Mund-Nase-Bedeckung (...) zu tragen“, heißt es in der seit Samstag gültigen Corona-Schutzverordnung unter Paragraf 9. Sobald die Zuschauer ihren Steh- oder Sitzplatz erreicht haben, dürfte die Schutzbedeckung also abgenommen werden. Doch diese Information ist überholt. Paragraf 15a regelt, dass Zuschauer den Mund-Nase-Schutz dauerhaft tragen müssen.

Das teilt der Kreis mit: „Alle Personen, die an Konzerten und Aufführungen, an Veranstaltungen und Versammlungen, die nicht unter besondere Regelungen der „CoronaSchVO“ fallen, sowie an Sportveranstaltungen teilnehmen, sind zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auch an den Sitz- und Stehplätzen verpflichtet.“ Die Maske muss also dauerhaft getragen werden.

Das sagt der Fußballkreis Iserlohn: „Mundschutz auch während des Spiels für Zuschauer!“, lautet bereits die Überschrift einer Bekanntmachung von Samstag. Der Fußballkreis weist außerdem darauf hin, dass es Spielern untersagt ist, „vor, während und nach dem Spiel in Kontakt mit den Zuschauern zu treten. Auch für sie gilt vor und nach dem Spiel die Maskenpflicht.

Das sagt die Stadt Iserlohn: Auf der städtischen Seite www.corona.iserlohn hieß es am Dienstag: „Maskenpflicht, außer am Platz“. An den einzuhaltenden Mindestabstand von 1,5 Metern wird erinnert. Ordnungsamtsleiterin Angela Schunke erklärt im Gespräch, dass dieser Punkt noch nicht an die aktuellen Regelungen angepasst worden ist. Das solle nun schnellstmöglich nachgeholt werden. „Die Ordnungsämter dürfen die Anordnungen von Kreis oder Land nicht eigenmächtig lockern. Nur strenger geht immer.“

Das sagt die Stadt Hemer: Stadtsprecher Marc Giebels weist darauf hin, dass sich die Stadt Hemer an den Regeln des Märkischen Kreises orientiert.