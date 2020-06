Maßnahmen zur Rettung des Sports greifen

Sümmern. Heimische CDU-Landtagsabgeordnete und KSB wollen sich auf erzielten Erfolgen nicht ausruhen.

Zu einem ersten persönlichen Austausch mit Standortbestimmung in Corona-Zeiten sind am Freitag der Kreissportbund Märkischer Kreis mit seinem Vorsitzenden Günther Nülle und Geschäftsführer Sebastian Pahlke mit den beiden Landtagsabgeordneten der CDU, Thorsten Schick und Marco Voge (Balve) auf neutralem Terrain zusammengekommen. Man traf sich im Sümmeraner Gewerbegebiet Rombrock bei dem Unternehmen „Office & Friends“.

Schick kam direkt aus dem Iserlohner Rathaus mit der Nachricht, dass dort, wo die städtischen Sporthallen geöffnet sind, ab Montag, 15. Juni, auch die Kreissporthallen wieder genutzt werden können. Kleiner Wermutstropfen: Die Duschen bleiben noch bis auf Weiteres geschlossen. Aber: Die Sportvereine haben in den vergangenen drei Monaten ganz andere Erfahrungen machen müssen, so wurde die Nachricht der Hallenfreigabe durchweg mit Freude aufgenommen.

KSB erweist sich als wichtiger Helfer in der Krise

Besonders der Kreissportbund trat nach dem „Shutdown“ erfolgreich als Vermittler und Wegweiser auf. „Die Informationskette von der Politik über Landessportbund, Kreissportbund zu den Vereinen hat funktioniert“, lobte Voge, der als einziger südwestfälischer Abgeordneter dem Sportausschuss des Landtages angehört. Das sei gar nicht so einfach gewesen wie es aussieht, merkte Pahlke an. „Viele Vereinsvorstände sind unterbesetzt, das war schon vor Corona ein Problem.“

In Düsseldorf wurde ein Rettungsschirm mit einem Volumen von 25 Milliarden Euro für NRW aufgespannt, der auch eine Zehn-Millionen-Euro-Hilfe für die Sportvereine beinhaltete. Drei Millionen Euro wurden für die Übungsleiter bereitgestellt. „Bei vielen von ihnen macht die sportliche Tätigkeit einen nicht unerheblichen Teil ihres Gesamteinkommens aus“, weiß Schick, der ja nicht ausschließlich als Landtagsabgeordneter der Runde angehörte, sondern gleichzeitig als stellvertretender Bürgermeister Iserlohns sowie als Vorsitzender des Stadtsportverbandes. Durch die Millionen sollte, so Voge, verhindert werden, dass nach der Pandemie „alles in Schutt und Asche liegt“. Obwohl die Auszahlungskriterien streng sind und nur Vereine Geld (maximal 50.000 Euro) erhalten, die nachweislich unverschuldet und nur durch Corona in eine existenzbedrohende Situation geraten sind, wurden allein in der ersten Woche nach Aktivierung des Programms zwei Millionen Euro ausgeschüttet.

Hilfe für Vereine gibt es nicht nur aufgrund von Corona. Viele Fördertöpfe für die unterschiedlichsten Anliegen können angezapft werden. Vielleicht zu viele? „Der Markt ist zugeschüttet mit Struktur- und Förderprogrammen“, sagte Pahlke. Für die Vereine bringen er und seine Kollegen Licht ins Dunkel. Auch diese Mühe lohnt sich.

6,8 Millionen Euro schwer ist das Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“, davon flossen 1,5 Millionen Euro nach MK, in Maßnahmen im Wert von einer halben Million Euro ist laut Voge bereits investiert worden. Daneben existiert das zwei Millionen Euro schwere Programm „1000 mal 1000“ woraus bislang 148.000 Euro an 73 hiesige Vereine geflossen sind. Im landesweiten Vergleich liegt der Märkische Kreis damit auf Platz sechs.