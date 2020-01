Max Borchmann übernimmt FCI

Fußball-Westfalenligist FC Iserlohn hat die wichtigste Planstelle für die Saison 2020/21 besetzt. Neuer Trainer, und damit Nachfolger des mit Ende dieser Spielzeit ausscheidenden Mario Plechaty, wird Max Borchmann. Entsprechende Gerüchte bestätigte der Verein am Mittwoch.

Dominik Lipki, der zusammen mit Lukas Lenz das sportliche Sagen beim FCI hat, sieht in Borchmann einen „jungen, akribisch arbeitenden Trainer, der fachlich viel drauf hat und modern arbeitet. Er passt zu der jungen und wissbegierigen Mannschaft, die wir uns vorstellen.“ Ein Faktor sei neben seiner Iserlohner Vergangenheit auch sein guter Kontakt zur Jugendarbeit gewesen. Borchmann, der zuletzt den FC Brünninghausen trainierte, mit den Dortmundern allerdings im Sommer aus der Oberliga abstieg, wurde vor einem Jahr schon einmal als FCI-Trainer gehandelt, nachdem Christian Hampel seinen Abschied ankündigte.

Alle beteiligten Personen fanden schnell zueinander

Der Vereinsvorsitzende Jens Breer schätzt ebenfalls den Stallgeruch des neuen Mannes, der einst bei Tornado Westig mit dem Fußballspielen begann. „Einen jungen Trainer sehen viele als Risiko, aber wir wollen ihm die Chance geben.“ Tatsächlich gibt es nicht viele Trainer im Seniorenbereich, die wie Borchmann erst 28 Jahre alt sind. „Als Lukas Lenz bei mir anrief und mich fragte, ob ich Interesse daran hätte, den FCI zu übernehmen, habe ich mich gefreut, weil ich diese Aufgabe immer als eine sehr interessante gesehen habe. Deswegen musste ich auch nicht lange überlegen.“ Darauf hatte auch die Ungewissheit, ob er im Sommer einen Westfalen- oder Landesligisten übernehmen wird, keinen Einfluss. „Ich komme auf jeden Fall, aber ich bin davon überzeugt, dass die Mannschaft die Liga hält, weil ich weiß, dass Mario Plechaty gute Arbeit leistet.“

Auch Lenz musste nicht lange überlegen, ob Borchmann ein richtiger Kandidat sein könnte. „Ich kannte ihn ja noch aus unserer gemeinsamen Zeit auf dem Platz, er konnte damals schon ein Spiel lesen.“ Doch das alleine war es nicht, was ihm den entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Kandidaten einbrachte. „Uns hat seine Vorstellung zu spielen, und die selbstkritische Art, wie er mit seiner Zeit in Brünninghausen umgegangen ist, imponiert.“ Das Alter habe keine Rolle gespielt, sehr wohl aber die Absicht, Senioren- und Juniorenbereich noch stärker miteinander zu verknüpfen.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Borchmann selbst für seinen künftigen Verein aktiv zwar. Von 2014 an spielte er drei Jahre in der ersten Mannschaft, die er dann Richtung Brünninghausen verließ. Ab 2016 assistierte er Oliver Ruhnert als Trainer der U15. Größter Erfolg des Duos war der Aufstieg in die Regionalliga im Jahr darauf, die unter dramatischen Umständen nicht gehalten werden konnte. Nur an den letzten beiden von 26 Spieltagen stand das Team auf einem Abstiegsplatz, am Ende fehlte ein Punkt zum Klassenerhalt. Seitdem sich der FC Brünninghausen im Herbst von Max Borchmann trennte, konzentrierte er sich für sein Studium der Sport- und angewandten Trainingswissenschaften an der Hochschule für Gesundheit in Unna, das er im Sommer mit dem Bachelor abschließen wird.

Die Arbeit im Hintergrund hat schon mit der Zusage begonnen

Die Vorbereitung auf seine künftige Aufgabe startete im Prinzip mit der Zusage. „Ich werde mir so oft es geht die erste Mannschaft und die A-Jugend anschauen, mich in die Kaderplanung einbringen und auf den neuesten Stand der Entwicklungen bringen lassen.“ Die Entscheidung, wer mit ihm das Trainergespann bilden soll, fällt erst, wenn er mit allen Kandidaten gesprochen hat. Dazu zählen auch die jetzigen Plechaty-Assistenten Dennis Hübner und Simon Felbick (Torhüter).