Medaillenflut bei für Oestricher Sportschützen

Iserlohn. In NRW sind die Oestricher Sportschützen in den Großkaliber-Klassen mit Pistole und Revolver das Maß der Dinge. 17 Medaillen unterstreichen das.

Bei der Landesmeisterschaft im Westfälischen Schützenbund (WSB) zeigten die Sportschützen Oestrich in Warendorf in den vier Großkaliber-Klassen mit Pistole und Revolver hervorragende Leistungen und beeindruckende Treffsicherheit. „Ich freue mich über diese Top-Qualität Iserlohner Schießsports auf Landes- und Bundesebene und gratuliere den Sportschützen Oestrich zu diesen sehr guten Ergebnissen bei den Landesmeisterschaften des Westfälischen Schützenbundes“, erklärte Bürgermeister Joithe und betonte, dass es auch überregional eine tolle Visitenkarte für die Waldstadt sei.

Oestricher Schützen dominieren

In der Klasse 9 Millimeter Pistole errang das Team mit Tobias Strätgen, Damian Schweda und Hans-Jörg Barsekow die Goldmedaille und die zweite Mannschaft mit Christian Strätgen, Sebastian Tripp und Karsten Gödde die Silbermedaille. In den Einzelwertungen gewannen Schweda und Tobias Strätgen Gold (Herren II und III), Barsekow und Tripp Silber (Herren I und II) sowie Christian Strätgen Bronze.

In der Klasse Kaliber 45 ACP Pistole gewannen Schweda und Tobias Strätgen ebenfalls Gold und erreichten in der Mannschaft mit Barsekow Silber. Mit dem Revolver Kaliber 357 Magnum schoss sich die Erstvertretung mit Tobias Strätgen, Schewda und Barsekow zur Goldmedaille, Silber errang die zweite Mannschaft mit Christian Strätgen, Tripp und Gödde. In den Einzelwertungen gewann Barsekow Gold und Tripp, Schweda und Tobias Strätgen jeweils eine Silbermedaille (Herren I, II und III). Abschließend konnte mit dem Revolver im stärksten Kaliber 44 Magnum Hans-Jörg Barsekow die Meisterschaft mit einer weiteren Goldmedaille beenden.

Das Verbandsgebiet des WSB mit 82.000 Mitgliedern reicht von Siegen bis Minden und von Coesfeld bis Höxter. Zur Landesmeisterschaft in den Großkaliber-Disziplinen treffen sich die 100 besten Schützen aus ganz Westfalen. Mit diesen hervorragenden Ergebnissen haben sich die beiden Strätgen-Brüder, Schweda und Barsekow für die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft qualifiziert. Die Sauerländer werden dann für Westfalen im August in München in einem extrem starken Feld der besten deutschen Sportschützen um weitere Medaillen kämpfen.

