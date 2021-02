Mike Brown ist heiß auf die Iserlohn Titans

Iserlohn. Der Super-Bowl hat beim Teammanager des heimischen American-Football-Teams Sehnsüchte geweckt.

Etwa 800 Millionen Menschen weltweit sollen in der Nacht von Sonntag auf Montag verfolgt haben, wie die Tampa Bay Buccaneers durch ein 31:9 gegen die Kansas City Chiefs den 55. Super Bowl gewannen, zwei Millionen in der Spitze waren in Deutschland dabei. Der TV-Sender Pro Sieben freut sich eigenen Angaben zufolge über bis zu 55 Prozent Marktanteil unter den 14- bis 49-Jährigen, die einen neuen Rekord bedeuten.

Seinen Teil dazu bei trug auch der in Gießen lebende US-Amerikaner Mike Brown. Der 44-jährige schaltete in der Hoffnung auf ein gutes Spiel seinen Fernseher ein, und das wurde ihm auch geboten. „Ich hatte nur gedacht, dass Kansas mehr Punkte macht“, sagte Brown, der die Partie ganz entspannt verfolgen konnte. Denn sein Lieblingsteam, die Dallas Cowboys, waren ebenfalls zum Zuschauen verurteilt. Er sah das Spiel natürlich alleine und daheim. In coronafreien Zeiten hatte er auch schon mehr als 20 Freunde zu Gast gehabt, und wenn die Situation eine andere gewesen wäre, dann hätte er sich auf den Weg nach Iserlohn gemacht, um das Spektakel im Kino mit seinen Spielern und Vereinskameraden zu verfolgen.

Denn Mike Brown, der gebürtige Texaner, ist der seit einem Jahr weitgehend zum Zuschauen verurteilte Teammanager der Iserlohn Titans. In dieser Funktion ist er eigentlich für das Training und die Weiterentwicklung der Seniorenmannschaft und die strategische Ausrichtung der Abteilung verantwortlich. Doch die Corona-Krise hat auch hier alle Pläne durchkreuzt. „Ich hoffe, dass uns die Politiker bei der nächsten Gelegenheit sagen, wie es für uns sportlich weitergehen kann.“

Ihr letztes Pflichtspiel bestritten de Titans 2019, doch damals haben sie im Laufe der Saison die viel zu dünn besetzte Mannschaft zurückgezogen. Inzwischen zählt Brown 45 Spieler zum Kader, was schon fast zu viele sind. Einige aus diesem Kreis wurden vor einigen Jahren bei einem Trainingscamp in Solingen auf ihn aufmerksam, doch zu einer Zusammenarbeit kam es zunächst nicht. „Ich hatte noch das Gießener Team gecoacht, und kurz vor Saisonbeginn den Klub wechseln – das mache ich nicht.“

Ende 2019 einigte man sich dann doch auf eine Zusammenarbeit. Und obwohl Brown die Titans bis auf ein Benefizspiel zugunsten der Aktion Pink Ribbon nur einmal während eines Spiels betreuen konnte, hat er schon einen tiefen Einblick ins Vereinsgeschehen erhalten. Sowohl das Potenzial der zum TuS Iserlohn gehörenden Abteilung, als auch deren Probleme hat er erkannt. „Ich habe hier eine junge Truppe beisammen, die engagiert ist, die sich aber keinen klaren Ziele gesetzt hat. Jetzt geht es erstmal darum, überhaupt wieder zu spielen, Erfahrungen zu sammeln und die Spiele vernünftig zu analysieren.“

Seit 15 Jahren ist Brown in Deutschland zuhause

Brown, der erstmals Ende der 90er Jahre als Soldat nach Deutschland kam und nach einem kurzen Abstecher in die alte Heimat mit seiner deutschen Frau seit etwa 15 Jahren in Hessen lebt und die deutsche Sprache ausgezeichnet beherrscht, ist bei seiner Bestandsaufnahme schonungslos ehrlich. „In den letzten Jahren hatten die Titans einige Leute an Board, die dachten, dass der von ihnen eingeschlagene Weg der richtige sei.“

Mike Brown weiß um die Wichtigkeit der Jugendabteilung, die es zu fördern gilt, allein schon durch die ausreichende Versorgung aller Teams mit Trainingsutensilien. „Der Verein muss an einem Strang ziehen“, sagt er außerdem. Auch von einem grundlegenden Neuaufbau ist die Rede. Bei Gelegenheit möchte er zudem das Trainerteam vergrößern und die Titans nicht nur durch Erfolge auf dem Rasen stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. „Ich denke zum Beispiel an eine American-Football-AG an Schulen.“