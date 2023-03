Mindestens Elf Spieler verlassen die Iserlohn Roosters

Iserlohn. Die Iserlohn Roosters haben jetzt die Ergebnisse der Saisonabschlussgespräche bekanntgegeben. Welche elf Spieler den Verein verlassen.

Kaspars Daugavins, Emile Poirier, Sena Acolatse, Chris Brown, Kris Foucault, Brent Raedeke, Chris Bigras, Anthony Rech, Sebastian Streu, Valentin Busch und Hannibal Weitzmann – diese elf Spieler werden in der kommenden Saison definitiv nicht mehr das Trikot der Iserlohn Roosters tragen. Das hat der DEL-Klub am Freitagmittag bekanntgegeben.

Manager Christian Hommel sagte in einer vom Verein veröffentlichten Mitteilung: „Ohne zu diesem Zeitpunkt auf Einzelheiten eingehen zu wollen, haben diese Jungs unsere Erwartungen aus verschiedenen Gründen nicht erfüllt, weshalb wir ihnen mitgeteilt haben, dass sich unsere Wege nach der Saison trennen.“

Zwei Ausnahmen gibt es allerdings: Kris Foucault lässt seine Karriere ruhen, um sich zunächst vollständig von seiner Gehirnerschütterung zu erholen, das hatte der Stürmer zu Wochenbeginn von sich aus schon mitgeteilt. Ein offenes Geheimnis ist auch der nun amtliche Weggang von Torwart Hannibal Weitzmann, den es nach Wolfsburg zieht.

Personalien Alanov und Buschmann noch offen

Doch das bedeutet nicht, dass automatisch alle weiteren noch nicht genannten Akteure bleiben. Stürmer Eugen Alanov, der in der abgelaufenen Spielzeit seine punktbeste DEL-Saison spielte, liegt ein neues Vertragsangebot vor. Bezüglich der Zukunft von Erik Buschmann wollen die Verantwortlichen der Roosters die Entwicklungen der nächsten Wochen abwarten.

Dann gibt es noch diese 19 Personalien: Casey Bailey, Eric Cornel, Ryan O’Connor, Sven Ziegler, Tim Bender, Hubert Labrie, Colin Ugbekile, Maciej Rutkowski, Torsten Ankert, John Broda, Yannick Proske, Maxim Rausch, Nils Elten, Lukas Jung, Lennard Nieleck, Leonhard Korus, Andy Jenike, Jonas Neffin und Finn Becker haben zwar noch einen Vertrag, doch auch ihr Verbleib ist nicht in Stein gemeißelt. Hommel: „Wir befinden uns mit einigen Spielern in Gesprächen, weil die Situation für eine oder beide Parteien nicht zufriedenstellend ist. Sobald diese Gespräche abgeschlossen sind, werden wir uns natürlich dazu äußern.“

Trainerteam der Iserlohn Roosters bleibt unverändert

Neben Headcoach Greg Poss, dessen Vertrag bereits im Februar vorzeitig um zwei Jahre verlängert wurde, werden die Roosters auch mit Assistenzcoach Pierre Beaulieu sowie Video- und Goaliecoach Cameron MacDonald in die kommende Spielzeit gehen. Darüber hinaus wird dieses Trainertrio auch weiterhin von Axel Müffeler, dem Head of Development des Nachwuchsleistungsbereiches, unterstützt.

Auch das ‚Team hinter dem Team‘ wird mit den beiden Betreuern Thorsten Weber und Christian Menningen, den Athletikcoaches Maxi Schmierl und Björn Wienhold sowie Physiotherapeut Tobias Schütze unverändert bleiben. „Es ist sehr wichtig, dass wir nicht nur den Vertrag mit Greg verlängern konnten, sondern dass auch die gesamte Konstellation in der Kabine, die in der vergangenen Saison auch in alles andere als einfachen Situationen eine sehr gute Arbeit geleistet hat, unverändert bleibt“, erklärte Hommel.

Klubchef Wolfgang Brück wies darauf hin, dass mehr im Fokus steht als nur die reine sportliche Seite: „Neben der Analyse der Leistungen der einzelnen Spieler gibt es sicherlich auch bezüglich der Prozesse abseits des Eises einiges aufzuarbeiten. Auch diesbezüglich werden wir uns zeitnah äußern, um gemeinsam nach vorne schauen zu können.“

