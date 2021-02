Mit dem Meister-Bus angereist

Iserlohn. Bernauer gehen mit komfortablem Gefährt auf die schwierige Rückreise.

Vor der Matthias-Grothe-Halle parkte der Bus mit dem unübersehbaren Emblem des amtierenden Deutschen Basketballmeisters ALBA Berlin. Den durften die Youngter vom kooperierenden ProB-Klub SSV Lok Bernau für die weite Fahrt nach Iserlohn nutzen. Gleichzeitig hoffte man bei den Brandenburgern natürlich auch darauf, dass das komfortable Gefährt bei den Gastgebern ein wenig für Eindruck sorgen würde.

Verlief die Hinfahrt für das Team von Trainer Renè Schilling planmäßig, dürfte sich die Rückkehr in die Heimat eher zum Glücksspiel entwickelt. Exakt zum Spielende setzte eine Mischung aus Schneefall und Eisregen ein, die gerade den Trip in den Nordosten zur schwierigen Mission machte. Übernachten wollten die Bernauer allerdings nicht in Iserlohn, da schon am Sonntag das nächste ALBA-Bundesligaspiel (gegen Aufsteiger Niners Chemnitz) zumindest für Malte Delow auf dem Spiel stand. Der Doppellizenzler, der mit 14 Punkten auch Topwerfer seines Teams gegen die Kangaroos war, durfte ja schon am Vorabend in der „Ersten“ in der Euroleague bei der 95:101-Niederlage nach Verlängerung bei Bayern München ran. 7:38 Minuten stand er dort auf dem Feld und markierte einen Punkt. Die Albatrosse haben gerade auf dieser Position nach den Verletzungen von Payton Siva und Jayson Granger große Personalprobleme.

Zum Spiel nach Iserlohn brachte der SSV Lok Bernau aber nicht nur den Bus mit, sondern auch einen in der Waldstadt noch nicht gesehenen Maskenständer. Dieses umfunktionierte Gerät zur Trocknung des Mund- und Nasenschutzes der Spieler könnte eine Reaktion auf die jüngere Vergangenheit sein. Schon mehrere Spiele der Bernauer, aber auch der Berliner sind in dieser Saison wegen positiver Covid-Fälle in beiden Mannschaften ausgefallen. Aktuell hat der SSV erst 14 Spiele absolviert, die Kangaroos bereits 17.